DIRETTA MILAN FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per cominciare la diretta Milan Fiorentina e noi naturalmente abbiamo ancora negli occhi la straordinaria partita dell’andata, caratterizzata dai rigori parati dai due portieri e una vittoria dei viola, quando sulla panchina del Milan sedeva ancora Paulo Fonseca. A proposito: Sergio Conceiçao ha vinto la Supercoppa e rimane in corsa per la Coppa Italia, ma in campionato le cose non sono troppo migliorate con la staffetta tra i portoghesi. Fonseca aveva lasciato il Milan con l’ottavo posto in classifica, non vicinissimo alla zona Champions League e 27 punti in 18 giornate; con Conceiçao i rossoneri sono noni a -9 dal quarto posto.

Formazioni Milan Fiorentina/ Quote: più Abraham che Gimenez, Gosens in dubbio (Serie A, 5 aprile 2025)

Nelle undici gare allenate, l’ex tecnico del Porto ha centrato 20 punti: la media è di 1,82 punti per gara, Fonseca era a 1,5 e dunque un lieve miglioramento in termini meramente statistici c’è anche stato, ma certo non la scossa che la società si sarebbe aspettata. Intanto però battere la Fiorentina potrebbe aiutare e allora si tratta di lasciare la parola al campo, non prima di aver letto le formazioni ufficiali: la diretta Milan Fiorentina sta davvero per farci compagnia! MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Gabbia, Pavlović, Terracciano; Bondo; Chukwueze, Félix, Gimenez, Jović, Sottil. All. Conceição. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Guðmundsson, Kean. A disp. Martinelli, Terracciano; Comuzzo, Moreno; Adli, Folorunsho, Ndour, Richardson; Beltrán, Zaniolo. All. Palladino. (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Fiorentina News/ Kean via da Firenze senza Champions League, viola su Quinones (2 aprile 2025)

DIRETTA MILAN FIORENTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sono diverse le modalità di fruizione per la diretta Milan Fiorentina che non sarà quindi trasmessa solamente da DAZN. Oltre al servizio di streaming a pagamento si potrà vedere la gara nello stesso modo pure tramite Now e Sky con Now Tv e Sky Go. In televisione basterà invece sintonizzarsi sul canale Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K o Sky Sport 251.

L’OBIETTIVO SONO LE COPPE EUROPEE

Comincia sabato 5 aprile 2025 alle ore 20:45 la diretta Milan Fiorentina. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza va in scena uno scontro diretto per poter ancora ritagliarsi un posto tra le caselle valide per l’accesso alle Coppe europee nella prossima stagione. Il Milan è al momento in nona posizione con quarantasette punti mentre la Fiorentina è invece ottava a quota cinquantuno, ad una sola lunghezza dalla Roma momentaneamente qualificata per la Conference League ma con gli stessi punti della Lazio, alle spalle dei giallorossi per gli scontri diretti.

DIRETTA/ Fiorentina Cesena Primavera (risultato finale 2-2): sorridono di più gli ospiti (oggi 31 marzo 2025)

I lombardi hanno recentemente perso in casa del Napoli in campionato ed arrivano dal derby pareggiato in Coppa Italia contro l’Inter nella semifinale d’andata del torneo. I rossoneri hanno quindi parecchio da lavorare per centrare i propri obiettivi ed i toscani sembrano invece essere in netta ripresa dopo aver vissuto un breve periodo condizionato da una crisi di risultati. Battuta a loro volta dal Napoli, la squadra di mister Palladino è stata poi in grado di sconfiggere la Juventus prima e l’Atalanta poi, riavvicinandosi alle posizioni in cui vorrebbe concludere la stagione.

MILAN FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lo squalificato Jimenez non sarà schierabile da mister Conceiçao così come gli infortunati Emerson Royal e Loftus-Cheek, facendoci quindi pensare ad un 4-3-3 con Maignan, Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez, Bondo, Fofana, Pulisic, Reijnders, Leao e Gimenez per i rossoneri nelle probabili formazioni della diretta Milan Fiorentina. Il tecnico Palladino ha invece ancora in infermeria Gosens, Colpani e Bove, proiettendosi quindi verso il modulo 3-5-2 con De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi, Gudmundsson e Kean.

DIRETTA MILAN FIORENTINA, LE QUOTE

Potendo contare sul fattore campo, contrariamente a quanto dice la classifica attuale, i rossoneri sembrano favoriti per la diretta Milan Fiorentina se valutiamo le quote emesse dai bookmakers riguardo l’esito finale di questa sfida. Guardando ai numeri forniti per esempio da Sisal, il successo milanista viene pagato ad appena 1.90 mentre la vittoria dei gigliati indicata dal segno 2 è invece fissata addirittura a 4.00. Più facile quindi che la partita si concluda in parità, dove l’x è infine quotato a 3.60 dall’agenzia di scommesse.