Diretta Milan Frosinone Primavera, streaming video tv: i rossoneri vuole continuare con i risultati positivi in questo avvio di stagione (20 settembre 2025)

DIRETTA MILAN FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

Milan Frosinone Primavera 0-1: siamo giunti all’intervallo della partita in casa rossonera e attenzione perché al momento sono in vantaggio gli ospiti ciociari, che puntano quindi a firmare un colpo che sarebbe di enorme prestigio al termine della diretta Milan Frosinone Primavera.

Descriviamo allora il momento finora decisivo: al 24’ minuto di gioco Colley riceve palla dopo una respinta, la controlla con il petto e calcia di sinistro riuscendo a segnare sul primo palo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN FROSINONE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Milan Frosinone potrete farlo su Sportitalia. Lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming con l’applicazione o sito web di Sportitalia.

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Milan Frosinone Primavera? Cerchiamo di capire attraverso i dati quali saranno i trend che confermeranno o meno il risultato che andremo a vedere nei prossimi minuti di gioco, a cui ricordiamo, manca davvero poco. Perciò mettetevi comodi e intanto gustatetevi un po’ di statistiche. Il Milan si presenta con un possesso medio del 55% e quasi 500 passaggi completati a partita, con l’85% di precisione: dati che raccontano una squadra che ama palleggiare e costruire con pazienza. In fase offensiva produce 12 tiri a gara per uno xG medio di 1.5.

Il Frosinone, invece, punta molto sulla corsa e sull’intensità: percorre oltre 112 km di media collettiva e costruisce 10 conclusioni a partita, anche se con uno xG più basso (1.0). Il duello sarà tra il palleggio metodico dei rossoneri e l’aggressività fisica dei ciociari. Adesso via al commento live della diretta di Milan Frosinone Primavera, il fischio iniziale sta per arrivare e noi non vediamo l’ora di sapere come si evolverà il match, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

CIOCIARI OSPITI

Un solo punto di distanza tra queste due formazioni arrivati al quinto turno da giocare. La diretta Milan Frosinone Primavera infatti vede i ciociari avanti di uno rispetto ai rossoneri in questo sabato 20 settembre 2025 alle ore 13:00.

Il Milan Primavera è riuscito ad interrompere la striscia negativa di due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Genoa grazie al successo con il Cagliari Si è trattato della seconda vittoria in campionato dopo quella contro il Lecce.

Il Frosinone ha fatto un mezzo passo avanti pareggiando con l’Atalanta dopo il brusco 4-1 subito dal Parma in trasferta. Prima erano arrivate due vittorie in altrettante partite vale a dire l’1-0 alla Cremonese e il 3-1 contro la Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN FROSINONE PRIMAVERA

Il Milan Primavera giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Longoni in porta, difeso da Nolli, Piermarini, Colombo e Tartaglia. A centrocampo ci saranno Mancioppi e Sala con Perera e Scotti larghi più Ossola trequartista dietro a Castiello.

Il Frosinone Primavera invece scenderà sul terreno di gioco col 4-4-2. Tra i pali Minicangeli protetto da Luchetti, Obleac, Cesari e Lohmatov. Ndow e Befani esterni di centrocampo con Raychev e Toni in regia. Davanti Colely con Cichero.