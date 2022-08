Diretta Milan Frosinone Primavera/ Streaming video tv: prima in Under 19 per Abate

DIRETTA MILAN FROSINONE PRIMAVERA: SFIDA INTRIGANTE!

Milan Frosinone Primavera, che sarà diretta dal signor Michele Giordano, si gioca alle ore 11:00 di sabato 20 agosto: siamo nella prima giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, riparte il principale torneo dedicato agli Under 19 e questa sfida è intrigante e interessante, un potenziale duello per la salvezza se verranno confermate le tendenze degli ultimi anni. Il Milan, finito anche nel campionato 2, ha da tempo abbandonato i fasti di una decina di stagioni fa e si è salvato per il rotto della cuffia nell’ultimo torneo: vuole riprendere la gloria persa, ma sarà difficile farlo.

Se non altro oggi ci sarà un esordio casalingo contro un Frosinone che si affaccia storicamente al campionato 1: la promozione ha esaltato i ciociari che chiaramente puntano alla salvezza, ma sperano anche di poter fare crescere qualche elemento utile per la prima squadra. Sarà davvero curioso stabilire quello che succederà tra poco nella diretta di Milan Frosinone Primavera: aspettando che la partita prenda il via proviamo anche a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le due squadre sul terreno di gioco, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MILAN FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Frosinone Primavera viene trasmessa su Sportitalia: l’emittente si occupa interamente del campionato 1 ma solo alcune partite sono mandate in onda in televisione, per la precisione sul canale numero 60 del vostro telecomando. Il match in questione sarà dunque visibile in questo modo, ma naturalmente anche in diretta streaming video: basterà scaricare e installare l’app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure visitare liberamente il sito ufficiale, all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FROSINONE PRIMAVERA

Il nuovo allenatore rossonero è Ignazio Abate: l’ex terzino potrebbe affrontare la diretta Milan Frosinone Primavera affidandosi ancora al 3-5-2, Desplanches è la certezza in porta mentre davanti a lui ci sarebbero Emanuele Elia, Nsiala, Anut, o comunque due giocatori promossi dalle selezioni “minori”. Coubis e Bozzolan (o Bartesaghi) invece i due terzini; a centrocampo Robotti e Di Gesù dovrebbero supportare la regia di Foglio, con El Hilali e Roback che giocherebbero davanti, attenzione poi a Landry Boni e Bjorklund che possono agire da mezzala o seconda punta.

Giorgio Gorgone è rimasto l’allenatore del Frosinone Primavera: nel suo 4-3-3 Palmisani va a giocare in porta (ma proprio dal Milan è arrivato Salvatore Di Chiara), Maestrelli e Mura possono agire come centrali con Rosati terzino destro e Benacquista schierato sull’altro versante. A centrocampo possibile conferma per i tre dell’anno scorso: dunque, Matteo Bruno come frangiflutti e regista, Cangianiello e Andrea Pere schierati da interni. Nel reparto avanzato a questo punto sarebbe tridente: Stampete ha salutato, quindi Selvini può essere il nuovo attaccante liberando la corsia sinistra per Gozzo, con Favale confermato a destra.











