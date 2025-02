DIRETTA MILAN FUTURO LUCCHESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo a pochi minuti dalla diretta di Milan Futuro Lucchese, ma questo non significa che vi lasceremo con le mani in mano fino al fischio di inizio. Questo perché abbiamo pronti per voi una serie di dati che sarebbe interessante notare insieme prima che l’arbitro fischi l’inizio di questo match. Interessante vedere come tutte e due le squadre trovino maggior continuità di rendimento offensivo nei minuti che vanno dal 15esimo al 30esimo minuto.

Abbiamo dunque il 21% delle reti totali segnate in questo arco di gara dai rossoneri mentre invece il 23% per i toscani. Questo potrebbe voler dire che alla fine del primo tempo il risultato potrebbe già contare più di un gol all’attivo, infatti il segno over 1,5 alla fine del primo tempo è dato al 30% dai principali bookmakers. La Lucchese però segna quasi mezzo gol in più del Milan e questo potrebbe dare filo da torcere ai baby rossoneri, sarà cosi? Vediamolo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Milan Futuro Lucchese, la partita sta per cominciare con il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILAN FUTURO LUCCHESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Milan Futuro Lucchese in televisione sarà necessario collegarsi Sky che permetterà di vedere la partita anche in streaming video su NOW TV e Sky GO.

SCONTRO PER LA SALVEZZA

Il sabato della ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C inizia con la diretta Milan Futuro Lucchese in campo alle 15,00 dell’8 febbraio 2025. La partita tra queste due squadre rappresenta un vero e proprio scontro salvezza che potrebbe risultare decisivo.

Il Milan Futuro è diciottesimo in classifica e arriva da un’importante vittoria in casa della SPAL per 1 a 2. Diciassettesima, invece, la Lucchese che ha perso per 2 a 0 l’ultima partita contro la Pianese e si trova con un punto di vantaggio sui rossoneri.

MILAN FUTURO LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo con la diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa sfida salvezza. Il Milan Futuro di Bonera giocherà con un 3-5-2 con Nava tra i pali difeso da Coubis, Camporese e Minotti. Sulle fasce giocheranno D’Alessio e Quirini che dovranno accompagnare la manovra offensiva insieme alle due punte che saranno Ianesi e Magrassi.

La Lucchese di Gorgone giocherà a specchio con Sabbione, Fazzi e Gasbarro a difesa della porta di Melgrati. Visconti agirà in mediana con Tumbarello e Gucher a completare il reparto a sostegno delle due punte che saranno Selvini e Magnaghi.

MILAN FUTURO LUCCHESE, LE QUOTE

Per la diretta Milan Futuro Lucchese diamo un occhio alle quote di Goldbet per poter dare un pronostico finale, secondo il sito di scommesse la vittoria del Milan Futuro è la più probabile e la sua quota è di 2.15, la vittoria in trasferta della Lucchese invece è quotata a 3.15 mentre il pareggio poco meno con quota a 3.10