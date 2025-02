DIRETTA MILAN FUTURO PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Milan Futuro Pescara, rubrica che ci permette di capire i trend che le due squadre portano in campo sul rettangolo da gioco e che ci permette dunque anche di dare una favorita secondo i numeri. Iniziamo dai padroni di casa che sono la squadra più giovane del campionato con una età media di 21 anni. Questo li porta a commettere molti errori derivati dai singoli che poi portano al gol, la percentuale è del 30% in questa curiosa statistica.

Invece il Pescara è una macchina da gol in attacco con quasi due gol segnati in media nelle ultime cinque giornate di campionato, mentre in difesa subisce appena 0,9 reti sempre nello stesso campione di partite. Dunque i rossoneri partono come sfavoriti assoluti di questo match, ma ci sono delle statistiche che potrebbero aiutare i rossoneri? Purtroppo no, quindi andiamo a vedere nel prossimo aggiornamento che tipo di partita andremo a vedere, grazie al commento live della diretta di Milan Futuro Pescara, ormai si comincia, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILAN FUTURO PESCARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi rossoneri e biancazzurri hanno due possibilità di seguire la diretta Milan Futuro Pescara poichè questa partita verrà trasmessa non solo da Now ma anche da Sky. Si potrà vedere questo match in streaming su Now tv o su Sky Go mentre in televisione sarà mandato in onda sul canale Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

MILAN FUTURO PESCARA, UN DIVARIO IMPORTANTE

In campo domenica 23 febbraio 2025 alle ore 12:30 per la diretta Milan Futuro Pescara. Presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno i giovani del Diavolo tenteranno di tornare a muoversi nella classifica del girone B avendo perso le ultime due partite contro la Lucchese e la Pianese. I rossoneri sono al momento in diciottesima posizione con ventidue punti e ne occorrono almeno sette per uscire dalla zona retrocessione. I rumors riguardanti l’esonero del tecnico Daniele Bonera non si sono inoltre placati proprio per colpa dell’ennesima sconfitta rimediata nella scorsa giornata di campionato.

Chi sta invece decisamente meglio è invece la compagine biancazzurra, stabilmente al quinto posto in campionato con i suoi quarantasette punti. Nelle idee degli abruzzesi c’è l’intenzione di provare a mettere la freccia e superare la Vis Pesaro, lontana appena due lunghezze, al più presto possibile per poi eventualmente puntare a giocarsela per la seconda posizione con Torres e Ternana. I Delfini vengono però dal KO interno contro l’Ascoli e cercheranno di riscattarsi sempre che non commettano gli stessi errori.

DIRETTA MILAN FUTURO PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possiamo impiegare poca fantasia nell’individuare le probabili formazioni della diretta Milan Futuro Pescara se teniamo conto delle ultime partite disputate da queste due compagini. I lombardi di mister Bonera dovrebbero quindi ripresentarsi usando il 3-4-2-1 con Raveyre, Coubis, Camporese, Minotti, Quirini, Branca, Vos, Bozzolan, Ianesi, Fall e Magrassi. Gli uomini di mister Baldini sono invece attesi con un 4-3-3 impiegando Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Meazzi, Valzania, Dagasso, Merola, Ferraris e Cangiano.

DIRETTA MILAN FUTURO PESCARA, LE QUOTE

Le quote fornite per l’esito finale della diretta Milan Futuro Pescara parlano abbastanza chiaro. I bookmakers come per esempio Snai pagano solo 1.80 per il segno 2 che equivale alla vittoria degli ospiti, sicuri favoriti almeno alla vigilia. Meno probabile risulta il pareggio come punteggio che possa maturare al termine dell’incontro con l’x quotato a 3.35 e ci sono al momento ancor meno chances che i giovani rossoneri possano far loro i tre punti con l’1 fissato a 3.90.