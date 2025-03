DIRETTA MILAN FUTURO PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Milan Futuro Pontedera, cerchiamo di capire i vari trend delle due squadre alla ricerca della favorita da un punto di vista statistico. Iniziamo dai baby rossoneri, squadra davvero molto discontinua che non riesce a far valere il suo talento, abbiamo uno degli Xg più bassi del campionato. Per fortuna però la squadra raccoglie più di quanto semina infatti con gli xG a 0,8 hanno comunque una media gol secondo il calcolo AVG di 0,9. In difesa invece le cose non vanno affatto bene, quasi due gol di media nelle ultime tre partite il che li mette al pari della peggior difesa del campionato di questo girone.

Invece il Pontedera è una squadra atletica, punta molto sul pressing come mostra il dato sugli 8,7 km percorsi in media da ogni giocatore di movimento che inizia e che finisce la partita. In attacco però si hanno dei problemi perché nello stesso campione di partite preso per il Milan hanno avuto solo 1,1 di media, il che si abbassa a 0,8 se consideriamo solo le partite fuori casa. Passiamo adesso al commento live della diretta di Milan Futuro Pontedera, il fischio di inizio è vicino. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILAN FUTURO PONTEDERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi rossoneri e quelli granata potranno seguire la diretta Milan Futuro Pontedera con un abbonamento a Sky. Se iscritti alla piattaforma, potranno usufruire del servizio in streaming offerto tramite l’applicazione denominata Sky Go e vedere la sfida ovunque si trovino.

DUE KO NEL TURNO PRECEDENTE

La diretta Milan Futuro Pontedera comincia sabato 15 marzo 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno i rossoneri continuano ad inseguire un successo che manca da troppo tempo per provare ad uscire dalla zona retrocessione. I ragazzi ora allenati dal tecnico Massimo Oddo sono infatti in diciannovesima posizione nel girone B con ventitre punti al pari del Legnago Salus, alle loro spalle, e del Sestri Levante, che sta davanti. I lombardi compongono dunque il terzetto che occupa gli ultimi posti della graduatoria e per uscire da questa situazione servirebbero almeno dieci punti, così da agganciare l’Ascoli, prima squadra matematicamente salva.

La sconfitta rimediata in trasferta in settimana contro il Pineto ha complicato ulteriormente le cose e nemmeno il Pontedera se la passa tanto meglio. Le speranze di ritagliarsi uno spazio nei playoff potrebbero infatti essere drasticamente diminuite per i toscani, sconfitti pure loro dal Pescara dopo che erano già stati battuti anche dalla Virtus Entella. La quattordicesima posizione con trentasei punti, gli stessi di Campobasso e Perugia messi però meglio per scontri diretti e differenza reti, non è sufficiente per agganciare il decimo posto del Carpi, lontano tre lunghezze proprio come l’Ascoli.

DIRETTA MILAN FUTURO PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Oddo dovrebbe scegliere di impiegare il 3-5-2 con Raveyre, Coubis, Minotti, Camporese, Quirini, Sandri, Malaspina, Hodzic, Bartesaghi, Sia e Camarda stando ai rumors concernenti le probabili formazioni della diretta Milan Futuro Pescara. Il modulo 4-2-3-1 con Calvani, Cerretti, Pretato, Espeche, Perretta, Guidi, Ladinetti, Lipari, Scaccabarozzi, Gaddini e Corona potrebbe invece essere la soluzione migliore da adottare per mister Menichini ed i suoi granata dall’inizio della sfida.