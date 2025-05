DIRETTA MILAN FUTURO SPAL, ODDO SI GIOCA PARECCHIO

Comincia sabato 10 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Milan Futuro Spal. Presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno inizia la prima delle due manche che garantirà la permanenza in Serie C anche l’anno prossimo o decreterà la retrocessione in Serie D nel 2025/2026 per una delle squadre impegnate in campo quest’oggi. I padroni di casa hanno terminato la stagione al terz’ultimo posto, ovvero in diciottesima posizione, esattamente dove aveva lasciato il tecnico Daniele Bonera e da cui era invece ripartito mister Massimo Oddo.

L’ex capitano della Lazio non ha saputo dare quel qualcosa in più che serviva ai giovani del Diavolo per risalire la china, senza andare oltre un pareggio con la Vis Pesaro nel turno finale della competizione. Il futuro di Oddo sulla panchina milanista potrebbe anche essere messo in discussione ma la concentrazione è al momento riposta tutta nei confronti del doppio confronto con la Spal. Gli estensi non hanno saputo centrare la salvezza diretta con trentacinque punti, incapaci di migliorare il diciassettesimo posto coquistato dall’avvio dell’annata calcistica.

DIRETTA MILAN FUTURO SPAL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi rossoneri e biancazzurri potranno seguire live la diretta Milan Futuro Spal se in possesso di un’iscrizione valida per Now o Sky. La modalità principale sarà dunque lo streaming per la messa in onda di questo match su NOW TV e su Sky Go. In televisione sarà possibile vedere invece la sfida sul canale Sky Sport 252.

DIRETTA MILAN FUTURO SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-5-2 con Nava, Coubis, Camporese, Sandri, Quirini, Alesi, Ehuwa, Branca, Bartesaghi, Ianesi e Magrassi non dovrebbe essere abbandonato dal tecnico Massimo Oddo per sistemare in partenza i giovani rossoneri stando alle probabili formazioni della diretta Milan Futuro Spal. Per quanto concerne invece le scelte di mister Francesco Baldini per schierare i suoi Estensi, la strategia emersa dalle indiscrezioni suggerisce l’impiego del 3-4-3 con Galeotti, Arena, Calapai, Bruscagin, Zammarini, Paghera, Awua, Ntenda, Spini, Molina e Parigini in avvio di gara.

PRONOSTICO E QUOTE

La diretta Milan Futuro Spal si annuncia equilibrata nel pronostico secondo le quote Snai. Gli ospiti estensi potrebbero essere favoriti già in Lombardia con il segno 2 a 2,45, ma la differenza con il segno 1 indicato a 2,70 è davvero minima. Infine, si sale ancora un pochino a 3,10 in caso di pareggio.