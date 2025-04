DIRETTA MILAN U23 TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Da un punto di vista statistico la diretta di Milan U23 Ternana sembra il classico scontro tra Davide contro Golia, ma i numeri mettono in riflesso anche cosa potrebbe tirar fuori questo rettangolo verde tra un’ora e mezza a livello di sorprese. Ma andiamo per gradi, questa è la rubrica che si preoccupa di analizzare i trend delle due squadre in chiave statistica, in maniera tale da poterci sbilanciare anche su chi potrebbe avere la vittoria finale. Partiamo dai baby rossoneri, squadra che può contare su un attacco rinvigorito dopo che nelle ultime tre partite ha segnato in media 1,8 reti.

Se il campionato fosse cominciato per l’appunto un mese fa, adesso il Milan sarebbe sul podio per quanto riguarda le bocche da fuoco. La Ternana invece dopo aver chiuso il discorso Serie C al primo posto ha allentato il tiro, il che ci porta ai due gol subiti nelle ultime due giornate con solo una rete all’attivo. Potrebbe essere l’occasione del Milan per prendere un po’ di respiro, ma sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Milan U23 Ternana, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILAN FUTURO TERNANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I supporters rossoneri e rossoverdi potranno seguire la diretta Milan Futuro Ternana su Sky e su Now. In streaming l’evento sarà trasmesso su Sky Go e Now Tv. In televisione la sfida verrà trasmessa invece sul canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

MILAN FUTURO TERNANA, CI SI PREPARA ALLA POST SEASON

Comincia domenica 13 aprile 2025 alle ore 12:30 la diretta Milan Futuro Ternana. Presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno i rossoneri sono ormai ad un passo dal dover affrontare i playout nel girone B, essendo in diciassettesima posizione a trenta punti come la Spal. I giovani del Diavolo sono tornati al successo ottenendo la seconda vittoria consecutiva nell’ultimo impegno in trasferta contro il Sestri Levante staccando così i liguri di quattro lunghezze. Raggiungere Ascoli e Campobasso è molto complicato con sole tre giornate ancora da disputare ed è quindi molto probabile che i lombardi debbano continuare a percorrere la via verso la salvezza pure al termine della stagione regolare.

In casa Ternana invece l’arrivo in panchina di mister Liverani al posto dell’ex Ignazio Abate non ha certo sortito l’effetto sperato. Le Fere hanno infatti perso tra le mura amiche di misura pure contro il Carpi e, in seconda posizione con settanta punti viziati da due di penalizzazione, si apprestano ormai a disputare i playoff per cercare di conquistare la promozione in Serie B. La capolista Entella appare difficile da raggiungere sebbene sia lontana otto punti e quindi ancora matematicamente rimontabile.

DIRETTA MILAN FUTURO TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Oddo non dovrebbe discostarsi molto dal modulo 3-5-2 con Nava, Coubis, Camporese, Bartesaghi, Quirini, Malaspina, Branca, Alesi, A. Jimenez, Camarda e Magrassi ammirato di recente se parliamo di probabili formazioni della diretta Milan Futuro Ternana visti anche i risultati ottenuti recentemente. Chi potrebbe invece modificare qualcosa rispetto al 4-2-3-1 con Vannucchi, Casasola, Capuano, Fazzi, Tito, De Boer, Corradini, Cicerelli, Aloi, Curcio e Cianci è mister Liverani, che non ha saputo per il momento rilanciare i rossoverdi dopo aver preso il posto in panchina dell’ormai ex Abate.