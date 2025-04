DIRETTA MILAN FUTURO VIS PESARO (RISULTATO 1-1): SECONDO TEMPO

Calcio di punizione per i padroni di casa con Sandri che però non riesce a battere Pozzi. Si porta in vantaggio squadra ospite con il mancino di Raychev che riesce a battere Nava. Si sblocca la partita dopo appena tre minuti dall’inizio della seconda frazione. Milan che risponde poco dopo con Sandri.

Il centrocampista riceve la palla da Alesi che finta un dribbling e poi scaricare il pallone al compagno che calcia fuori. Fuori Quirini dentro Omoregbe. Si fa vedere in avanti ancora il Milan con il destro della distanza da parte di Alesi che finisce addosso al portiere. Doppia sostituzione per i rossoneri: Malaspina e Minotti per Coubis e Sandri. Traversa Camarda di testa. Rete nel finale del Milan con Alesi.(Marco Genduso)

DIRETTA MILAN FUTURO VIS PESARO (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia il primo tempo della sfida tra Milan Futuro e Vis Pesaro. Ci prova Camarda in area di rigore girandosi con il sinistro ma trova una deviazione da parte della difesa. Grande parata di Nava suo errore di Bartesaghi. Gli ospiti non riesco ad approfittare con il tentativo di Raychev che per poco non sblocca la partita.

Giallo per Quirini. Ancora una volta Camarda in girata sul cross di Quirini. L’attaccante scuola Milan non trova la porta per poco. Finisce il primo tempo con il risultato sullo 0-0. (Marco Genduso)

DIRETTA MILAN FUTURO VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme i dati sulla diretta di Milan Futuro Vis Pesaro, alla ricerca della favorita da un punto di vista statistico. La Vis Pesaro segna leggermente di più (1.17 gol a partita contro 1.03), ma paga una difesa molto fragile: 1.67 gol subiti in media, quasi il doppio rispetto ai 0.89 della SPAL, che si dimostra molto più solida nella fase difensiva. Il dato sulle vittorie è eloquente: la SPAL ha portato a casa il 41.67% delle partite, quasi il doppio rispetto al 22.22% della Vis Pesaro. Questo gap nei risultati si riflette anche nella statistica delle porte inviolate: la SPAL ne ha raccolte 16, contro appena 5 dei marchigiani, segno di una maggiore capacità di controllo nei match.

Dal punto di vista dello spettacolo, è la Vis a offrire partite più vivaci: 63.89% di gare Over 1.5 (contro il 36.11% della SPAL) e 52.78% di Over 2.5, il doppio rispetto ai ferraresi (25%). Anche le partite con entrambe le squadre a segno sono più frequenti nei match della Vis (61.11%) rispetto al 41.67% della SPAL, ulteriore conferma di una squadra aperta ma vulnerabile. Interessante anche il dato sull’approccio iniziale alla gara: la SPAL è molto più reattiva nei primi tempi, con il 75% delle partite che vedono almeno un gol nei primi 45’ (contro il 52.78% della Vis) e un 27.78% di Over 1.5 nel primo tempo, più alto rispetto al 25% dei padroni di casa. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN FUTURO VIS PESARO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Milan Futuro Vis Pesaro, vi basterà essere abbonati al Pacchetto Calcio di Sky. Invece per la diretta streaming video sugli smartphone potrete visionare l’evento sull’app di Sky Go.

ROSSONERI AGGUERRITI

Siamo pronti a questa ultima giornata di campionato di Serie C Girone B. La diretta Milan Futuro Vis Pesaro, in programma questa domenica 27 aprile alle ore 16:30, potrebbe cambiare alcune posizione della classifica last minute.

Il Milan Futuro stava vivendo una fase molto positiva con tre vittorie consecutive contro Campobasso e Ternana in casa più il Sestri Levante in trasferta. Contro il Gubbio invece è arrivato un rocambolesco ko per 3-2 nell’ultimo turno.

La Vis Pesaro invece, a differenza del Milan Futuro, non è reduce da un periodo particolarmente positivo dato che l’unica vittoria nelle ultime undici partite è quella con la Pianese. Per il resto solamente due punti quattro precedenti.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN FUTURO VIS PESARO

Il Milan Futuro giocherà con il modulo 3-5-2. Tra i pali presente Nava; difeso dal terzetto Coubis, Camporese e Sandri. A centrocampo vedremo titoalri D’Alessio, Malaspina, Alesi, Branca e Bozzolan con Ianesi e Camarda attaccanti.

Per la Vis Pesaro invece l’assetto tattico sarà il 3-4-1-2. In porta Vukovic protetto da Ceccacci, Coppola e Zoia. Agiranno da esterni Peixoto e Cannavò con Pucciarelli e Paganini in mediana più Di Paola trequartista dietro a Nicastro e Lari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN FUTURO VIS PESARO

La vittoria del Milan Futuro è offerta a 1.80 contro il 2 fisso per la Vis Pesaro a 3.70 e la X a 3.40. Gol e No Gol rispettivamente a 1.88 e 1.78.