Diretta Milan Genoa Primavera, rossoblù senza più obiettivi

L’obiettivo stagionale dei rossoneri è la partecipazione alle final four scudetto, anche attraverso la qualificazione dai playoff, che alla trentottesima e ultima giornata del Campionato Primavera è ad un passo e strettamente legato al risultato della diretta Milan Genoa Primavera che alle 13.00 avrà inizio, i punti che li dividono dal sesto e ultimo posto valido per la seconda parte di stagione sono solo due e sarà quindi necessaria la vittoria.

Per i rossoblù invece il treno dei playoff è passato da diverse giornate tanto che la sconfitta casalinga 3-4 contro il Cesena non ha influito più di tanto sulla loro classifica che li vede a metà senza aver mai avuto rischi di retrocessione.

Diretta Milan Genoa Primavera streaming video e tv, come vedere la partita

Anche la diretta Milan Genoa Primavera come tutte le partite del Campionato Primavera sarà visibile grazie a Sportitalia in televisione, e sul cellulare o tablet in diretta streaming video sul suo sito sull’applicazione.

Formazioni Milan Genoa Primavera, probabili scelte dei tecnici

I tecnici nella diretta Milan Genoa Primavera non dovrebbero distaccarsi troppo dalle formazioni viste in campo nell’ultima partita, quello che è certo è che saranno le migliori a cui potranno affidarsi per ottenere la vittoria, Federico Guidi nonostante la sconfitta 2-1 in casa del Torino proporrà nuovamente Pittarella tra i pali, 4 difensori Magni, Dutu, Paloschi e Tartaglia, 1 mediano Hodzic, 4 centrocampisti Liberali, Sala, Comotto e Bonomi e 1 attaccante Perrucci. Jacopo Sbravati invece dovrebbe mettere in campo il 4-3-1-2 con Consiglio, Meconi, Ferroni, Barbini e Odero in difesa, Arboscello, Rossi e Grossi a centrocampo, Carbone trequartista, Dorgu e Nuredini in attacco.

Diretta Milan Genoa, quote e possibile risultato finale

Nonostante la buona stagione dei rossoblù, la motivazione dei rossoneri nella diretta Milan Genoa Primavera dovrebbe avere la meglio per l’esito finale della partita, o almeno è quello che diversi bookmakers come Bwin pensano, per questo la vittoria della squadra lombarda è quotata a 1.82, mentre la vittoria dei liguri è pagata una cifra decisamente maggiore pari a 3.40, ultima possibilità è il pareggio che invece è fissato poco più del trionfo genovese a 3.60. La partita inoltre potrebbe concludersi con diversi gol di differenza visto che le due formazioni hanno ottimi attacchi, capaci di segnare 62 gol, il Milan, e 60 gol, il Genoa, ma difese non sempre impenetrabili.