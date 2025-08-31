Ecco le informazioni sulla diretta Milan Genoa, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni e possibile esito finale

Diretta Milan Genoa, terzo big match per i rossoblù

Alle 16.30 scenderanno in campo le squadre coinvolte nella diretta Milan Genoa, terza giornata del Campionato Primavera che anche se in maniera molto anticipata inizia già a dare alcune piccole indicazioni su quello che potrebbe essere il campionato da qui alla sua fine, senza contare possibili sorprese nei playoff.

Il posticipo potrebbe essere l’occasione per i rossoneri per riscattare un inizio di stagione un po’ a rilento nel quale è arrivata una vittoria e una sconfitta, quella dell’ultima giornata per 1-2 in casa contro il Sassuolo, i rossoblù invece sono riusciti sempre a portare a casa punti in queste due uscite, nell’ultima delle quali è arrivato un ottimo pareggio 1-1 casalingo contro la Fiorentina, finalista della passata stagione.

Diretta Milan Genoa, dove vedere la partita in streaming video e tv

La diretta Milan Genoa sarà visibile da tutti i tifosi e gli appassionati del Campionato Primavera senza alcun bisogno di un abbonamento visto che la partita, come tutte quelle della competizione, sarà mandata in onda in chiaro da Sportitalia tramite il suo canale, canale 60 del digitale terrestre, e lo streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione Sportitalia.

Milan Genoa, probabili ventidue in campo

Nella diretta Milan Genoa le formazioni in campo dovrebbero ricalcare quelle viste nelle prime due uscite con solo alcuni aggiustamenti per riuscire a portarsi a casa i 3 punti, l’obiettivo di entrambi gli allenatori, per i rossoneri Giovanni Renna riproporrà quindi il suo 4-3-3 con Longoni in porta, Cappelletti e Perea i terzini con Cullotta e Piermarini a completare il reparto arretrato, a centrocampo i soliti Mancioppi, Sala e Bonomi mentre il tridente offensivo avrà Lontani e Scotti sulle fasce e Castiello prima punta.

I rossoblù di Jacopo Sbravati invece saranno messi in campo secondo il 3-4-2-1 composto da Baccelli in porta, Celik, Klisys e Arata in difesa , Pallavacini, Lafont, Grossi e Odero a centrocampo, Mendolia e Carbone trequartisti dietro a Galvano unica punta.

Milan Genoa, possibile esito finale

Alla fine dei 90 minuti della diretta Milan Genoa il risultato che con maggiore probabilità si dovrebbe vedere è quello della vittoria dei rossoneri che, nonostante una partenza a rilento e una sconfitta nell’ultima uscita, hanno una rosa più forte e più completa in tutti i ruoli e che alla lunga può avere la meglio, come dimostrato nella passata stagione quando i punti di distacco sono stati 10. Dall’altra parte però i rossoblù sono già stati protagonisti di due grandi prestazioni con squadre importanti come Fiorentina e Lazio e non vedono l’ora di poter fermare anche un’altra delle big.