Diretta/ Milan Genoa (Primavera) streaming video tv: saluto alla stagione

DIRETTA MILAN GENOA PRIMAVERA: PASSERELLA FINALE

Milan Genoa, in diretta mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Vismara, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Saluto alla stagione tra due squadre che non sono riuscite ad acciuffare l’obiettivo dei play off.

Il Milan con l’ultima sconfitta sul campo della Roma ha detto addio alla possibilità di partecipare alla post season anche dal punto di vista della matematica. Nonostante le individualità interessanti messe in mostra dalla squadra allenata da Federico Giunti nel corso della stagione, i rossoneri sono stati troppo discontinui per puntare davvero a uno dei primi 6 posti in classifica.

Lo stesso vale per il Genoa che si era avvicinato a tratti alla zona play off nel corso del suo cammino stagionale, ma alla fine si è ritrovato staccato dal sesto posto e ora, a 2 lunghezze di distanza dal Milan in classifica, proverà a migliorare almeno l’attuale undicesimo posto cercando il sorpasso proprio ai danni dei rossoneri. L’ultimo 5-0 contro una Lazio con la testa già ai play out ha dimostrato comunque quanto i Grifoni tengano a chiudere la regular season nel migliore dei modi.

DIRETTA MILAN GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Genoa Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app. Per quest’ultima giornata, vista la contemporaneità di tutti gli incontri, i match in tv saranno offerti con la formula di Diretta Gol, con i collegamenti che rimbalzeranno da tutti i campi per proporre gol in diretta e azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Genoa Primavera presso il Centro Sportivo Vismara. I padroni di casa allenati da Federico Giunti scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Moleri; Kerkez, Obaretin, Michelis, Oddi; Frigerio, Brambilla, Mionic; Roback, Di Gesù, Capone. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Chiappino con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Agostino; Gjni, Piccardo, Serpe; Dellepiane, Sadiku, Maglione, Besaggio, Zaccone; Kallon, Estrella.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Milan Genoa, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.30 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.65 volte l’importo investito con questo bookmaker.

