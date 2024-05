DIRETTA/ Milan Genoa video streaming tv: una partita che riporta agli albori! (Serie A, 5 maggio 2024)

DIRETTA MILAN GENOA: TESTA A TESTA

Potremmo tornare fino agli albori del calcio italiano presentando la storia della diretta di Milan Genoa, considerando che proprio rossoblù e rossoneri sono state le prime due squadre campioni d’Italia. Volendo limitarci invece a precedenti più significativi per inquadrare l’attualità, possiamo ricordare che da mercoledì 31 ottobre 2018 in poi i dieci incroci più recenti (nove in Serie A e uno in Coppa Italia nel gennaio 2022) sono terminati con ben otto vittorie per il Milan a fronte di un solo successo del Genoa e un pareggio.

La vittoria rossoblù va ricordata anche perché fu il colpaccio per 1-2 a San Siro di domenica 8 marzo 2020, appena prima del lungo stop per la pandemia di Coronavirus. Insomma, la storia recente “vota” per il Milan, soprattutto se si considera che le ultime cinque partite sono terminate con altrettante vittorie del Diavolo, compresa quella di sabato 7 ottobre scorso nel match d’andata del campionato in corso. Il Milan quella sera espugnò Marassi con il gol di Christian Pulisic al minuto 87, al termine di un match nel quale in realtà i padroni di casa ebbero modo di criticare aspramente l’operato dell’arbitro Marco Piccinini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN GENOA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milan Genoa sarà trasmessa da Dazn, emittente che detiene i diritti di tutte le partite del massimo campionato italiano.

Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming, naturalmente sull’app di Dazn che potrete comodamente scaricare su qualsiasi dispositivo.

MILAN GENOA, GILARDINO RITORNA SAN SIRO

Sicuramente a San Siro non si giocherà la partita con più obiettivi di questa domenica. La diretta Milan Genoa vedrà infatti due squadre che hanno già raggiunto i loro traguardi: la Champions League per quanto riguarda i rossoneri e la salvezza per gli uomini di Gilardino. Si giocherà alle ore 18:00 di domenica 5 maggio.

Se aprile si era aperto bene per Leao e compagni con un netto 3-0 al Lecce, da lì in poi è stato un disastro per i meneghini con pareggi contro Sassuolo e Juventus, sconfitta nel derby che ha consegnato lo Scudetto ai cugini e l’eliminazione in Europa League. Dopo il successo col Verona, si pensava che il Grifone avesse mollato con un pari a Firenze e un ko interno con la Lazio. La risposta è arrivata contro il Cagliari con un netto 3-0.

MILAN GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Colleghiamoci ora per vedere le probabili formazioni diella diretta Milan Genoa. I rossoneri guidati da Pioli si metteranno in campo con il 4-2-3-1. In porta Sportiello, pacchetto arretrato formato da Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. In mediana spazio a Bennacer e Reijnders con Chukwueze, Pulisic e Leao sulla trequartisti a supportare Giroud. Il Genoa invece si disporrà col 3-5-2. Tra i pali ci sarà Martinez con Vogliacco, De Winter e Vasquez qualche metro più avanti a difendere. Gli esterni saranno Sabelli e Martin mentre Frendrup, Thorsby e Badelj giocheranno a cnetrocampo. Davanti intoccabile il duo Gudmundsson-Retegui.

MILAN GENOA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per concludere diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Milan Genoa. La vittoria della squadra di casa è data a 1.50 ed è quella indicata come favorita. Il successo ligure è dato a 6.50 mentre la X a 4.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 1.73 rispetto ai 2.10 dell’Under alla stessa soglia. Infien, Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 1.85 e 1.80.











