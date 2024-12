DIRETTA MILAN GENOA, ROSSOBLU A SAN SIRO

Obiettivi differenti, ma stessa voglia di portare a casa i tre punti. La diretta Milan Genoa mette una contro l’altra due formazioni che al momento distano sette posizioni di classifica. Il match si giocherà a San Siro questa domenica 15 dicembre 2024 alle ore 20:45.

I rossoneri sono usciti vincitori dalla sfida europea contro la Stella Rossa per 2-1, lo stesso risultato seppur con esito diverso del match contro l’Atalanta. In Coppa Italia i rossoneri hanno risposto presente con un netto 6-1 al Sassuolo.

Il Genoa ha passato tutto novembre più l’inizio di dicembre senza perdere nemmeno una partita: pareggi con tre risultati diversi contro Como (1-1), Cagliari (2-2) e Torino (0-0) più le vittorie in trasferta contro Parma e Udinese senza prendere gol.

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN GENOA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta tv Milan Genoa? Allora la soluzione è una sola ovvero l’abbonamento a DAZN. Non ci sarà dunque un’altra soluzione poiché è una delle partite in esclusiva del servizio di diretta streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

Il club rossonero giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta, difeso da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Terracciano. In mediana Fofana e Reijnders mentre Chukwueze, Musah e Leao supporteranno Abraham.

Il Genoa si schiera invece con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Leali, pacchetto arretrato composto da Sabelli, Bani, Vasquez e Martin a chiudere il reparto. A centrocampo Thorsby, Badelj e Frendrup con Zanoli, Pinamonti e Miretti in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN GENOA

Eccoci ora al paragrafo sulle quote per le scommesse Milan Genoa. I padroni d casa sono dati a 1.44 contro il 2 fisso che si trova a sette volte la posta in palio. Il segno X che equivale ad un risultato di parità si trova a 4.50.

