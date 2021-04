Diretta Milan Genoa/ Streaming video tv: Pioli, trappola San Siro? (Serie A)

DIRETTA MILAN GENOA: BALLARDINI TENTA IL COLPO…

Milan Genoa, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro alle ore 12.30 di oggi, 18 aprile 2021, è il lunch match che aprirà il programma della domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A. In primo piano nella diretta di Milan Genoa ci saranno i rossoneri di Stefano Pioli, chiamati a sfatare quello che ormai per loro è diventato “l’incubo” San Siro, dove infatti non vincono dal 7 febbraio, hanno perso ben quattro volte in campionato nel 2021 e in totale hanno raccolto appena 23 punti contro i 40 che il Milan si è meritato in trasferta – gli ultimi arrivati con la vittoria a Parma di sabato scorso.

DIRETTA/ Cagliari Parma (risultato finale 4-3) streaming DAZN: ribaltone pazzesco!

Serve però tornare a fare bene anche in casa, altrimenti la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere in bilico, considerando quanto è serrata la volata. Di fronte ci sarà il Genoa di Davide Ballardini, che proverà a blindare definitivamente la salvezza con un risultato di prestigio come quello che ottenne l’anno scorso sempre in casa del Milan e che non è invece arrivato domenica scorsa contro la Juventus. Cosa potremmo dunque attenderci da Milan Genoa?

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: pazza rimonta Cagliari, Parma ko!

DIRETTA MILAN GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Genoa sarà garantita su DAZN 1 (canale numero 209 della piattaforma satellitare) agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. La partita fa parte infatti delle tre che ad ogni giornata di Serie A vengono trasmesse su DAZN, che fornisce ai propri abbonati la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

Nelle probabili formazioni di Milan Genoa spicca la squalifica di Ibrahimovic, che dovrebbe portare mister Stefano Pioli a schierare Rafael Leao come prima punta, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle sue spalle sulla linea della trequarti. In mediana non dovrebbero esserci dubbi sulla copia Kessié-Bennacer, in difesa invece potrebbe esserci un doppio ballottaggio, Kalulu-Dalot a destra e Tomori-Romagnoli in mezzo per affiancare Kjaer e il terzino sinistro Theo Hernandez nella linea difensiva a quattro davanti a Gigio Donnarumma. Nel Genoa, Davide Ballardini ritrova Strootman a centrocampo e dovrebbe schierarlo con Badelj e uno tra Zajc e Behrami nel cuore della mediana. Esterni Biraschi e Ghiglione, c’è da annotare la squalifica di Criscito per cui davanti a Perin dovrebbero giocare Goldaniga, Radovanovic e Masiello. Infine l’attacco, dove la soluzione più probabile è la coppia Destro-Scamacca, con Shomurodov che dovrebbe essere la prima alternativa.

DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina (risultato finale 3-1) streaming: la chiude Maxime Lopez

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Milan Genoa in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono sulla carta nettamente favoriti e il segno 1 dunque è quotato a 1,48. Si sale poi di parecchio già in caso di pareggio, perché il segno X è quotato a 4,50, mentre un colpaccio del Genoa varrebbe 6,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA