DIRETTA/ Milan Genoa video streaming tv: i numeri di una storia lunga e gloriosa

DIRETTA MILAN GENOA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Milan Genoa, dobbiamo naturalmente osservare che questa partita ha fatto la storia del calcio italiano fin dai suoi primissimi anni, come si capisce dando uno sguardo all’albo d’oro di quella che non era ancora nemmeno la Serie A. Limitandoci ai precedenti nel massimo campionato con il formato attuale, si contano comunque ben 107 precedenti, con un bilancio di 53 vittorie per il Milan, 20 successi del Genoa e 34 pareggi. Naturalmente, il vantaggio del Milan diventa ancora più netto considerando solamente le 53 partite casalinghe in campionato per i rossoneri, con 33 vittorie del Milan, 14 pareggi e solamente sei vittorie esterne per il Genoa.

Limitandoci invece agli ultimi dieci confronti fra tutte le competizioni (Coppa Italia compresa), si contano sette vittorie del Milan, due pareggi e un solo successo del Grifone. In questa stagione già due confronti: 0-3 del Milan a Marassi il 1° dicembre scorso in campionato, 3-1 rossonero a San Siro (ma ai tempi supplementari) in Coppa Italia invece giovedì 13 gennaio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Milan Genoa sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, sarà possibile seguire la dire la diretta Milan Genoa in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PER ALLUNGARE!

La diretta di Milan Genoa, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena nell’anticipo di venerdì 15 aprile a partire dalle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza. La capolista, consapevole del risultato maturato dalla diretta contendente allo Scudetto, ovvero l’Inter, scenderà in campo con l’obiettivo di ritornare alla vittoria, che manca da due turni. Un ulteriore passo falso potrebbe costare caro ai rossoneri. La posta in palio è altissima però anche per i rossoblù, che al momento sono al penultimo posto della classifica e hanno bisogno di punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.

Le due squadre, come detto, non stanno vivendo un buon momento. La compagine di Stefano Pioli, seppure sia in vetta alla classifica, è reduce da due pareggi contro avversarie sulla carta abbordabili, ovvero Bologna e Torino. Negli ultimi due turni, invece, gli uomini di Alexander Blessin hanno collezionato soltanto sconfitte contro Verona e Lazio. Per entrambe, dunque, è arrivato il momento di rialzarsi, se vogliono conquistare i rispettivi obiettivi: da un lato la conquista dello Scudetto, dall’altro lato la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

Le probabili formazioni della diretta Milan Genoa risentono di una lunga lista di indisponibili. I padroni di casa dovranno fare a meno di Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Bennacer e Ibrahimovic per problemi fisici. Il tecnico Stefano Pioli dovrebbe dunque schierare i suoi in un 4-2-3-1 così strutturato: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Gli ospiti invece non avranno a disposizione per infortunio Cambiaso, Czyborra, Vanheusden e Rovella. Il tecnico Alexander Blessin dunque opterà per un 4-2-3-1 così disegnato: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Galdames; Portanova, Amiri, Melegoni; Piccoli. Le due squadre scenderanno in campo quindi a specchio.

QUOTE MILAN GENOA

Le quote della diretta Milan Genoa, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i rossoneri. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è offerta infatti a 1,32. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 4,80. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine addirittura quotato a 10,50.











