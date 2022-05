Diretta/ Milan Genoa streaming video tv: spareggio per evitare i play out (Primavera)

DIRETTA MILAN GENOA: IN EQUILIBRIO?

La diretta Milan Genoa, domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.00 presso il Centro Sportivo Vismara, sarà una sfida valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Spareggio per evitare i play out: 40 punti per i rossoneri, 38 per il Genoa quartultimo che vincendo in casa della formazione rivale si prenderebbe il sorpasso e costringerebbe il Milan ai play out, con la squadra allenata da Giunti che paga la netta flessione dell’ultimo periodo, con una serie di sconfitte interrotta dall’ultimo 2-2 nel derby contro l’Inter.

Probabili formazioni Napoli Genoa/ Quote: Mertens trequartista? (Serie A)

Il Genoa pareggiando 1-1 contro l’Empoli ha messo in fila la terza “X” consecutiva: politica dei piccoli passi che ha costretto i Grifoni a restare in zona retrocessione: e occhio a una sconfitta che potrebbe far scivolare il Genoa al terzultimo posto, perdendo anche il vantaggio del miglior piazzamento in classifica negli eventuali play out. All’andata pari senza reti nella sfida tra Genoa e Milan disputata in casa dei Grifoni.

CHI RETROCEDE IN SERIE B? LOTTA SALVEZZA/ Venezia matematicamente retrocesso

DIRETTA MILAN GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Genoa Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre che trasmetterà l’ultima giornata con aggiornamenti da tutti i campi con la formula della Diretta Gol. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Genoa Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.

Probabili formazioni Napoli Genoa/ Diretta tv: Insigne saluta (Serie A)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA