DIRETTA MILAN GIRONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA

Una grande occasione da sfruttare al meglio, questo sarà la diretta Milan Girona che sta per cominciare. I rossoneri hanno avuto un cammino in Champions League a dir poco anomalo, con due sconfitte iniziale seguite da quattro vittorie consecutive, con la perla del trionfo a Madrid e numeri adesso in positivo sotto ogni punto di vista, compreso il +3 per la differenza reti con 12 gol segnati e 9 subiti. Il finale del calendario potrebbe essere ancora favorevole: il Girona non ha lasciato un grande segno nella sua prima partecipazione finora, con una sola vittoria a fronte però di ben cinque sconfitte, per cui le speranze di qualificazione sono davvero scarse per gli spagnoli, bloccati soprattutto da un attacco che ha segnato solamente quattro gol. San Siro proverà a spingere il Milan verso la qualificazione, magari anche verso gli ottavi, allora leggiamo le formazioni ufficiali e poi il palcoscenico sarà tutto per la diretta Milan Girona!

Milan (4-3-3) – Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Pulisic, Okafor, Zeroli, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. Allenatore: Sergio Conceiçao. Girona (4-3-3) – Gazzaniga, Francés, David Lopez, Krejci, Blind; Oriol Romeu, Van de Beek, Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil. A disposizione: Pau Lopez, Arnau Martinez, Stuani, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Solis, Martin, Portu, Selvi Clua, Artero. Allenatore: Michel.(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN GIRONA: CONCEIÇAO, GRANDE OCCASIONE!

La diretta Milan Girona è particolarmente delicata per i rossoneri, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 22 gennaio 2025 e San Siro ospita la settima giornata del super girone di Champions League 2024-2025. Partito male, il Milan si è ripreso: la grande vittoria di Madrid ha rappresentato una svolta nel percorso, adesso ci sono quattro successi in fila sfruttando avversari abbordabili e Sergio Conceiçao è pronto a sfruttare il lavoro portato avanti e lasciato in dote da Paulo Fonseca, anche se la squadra deve ancora salire di colpi come ampiamente dimostrato dalle due ultime prove in campionato, tra l’altro appena dopo aver vinto la Supercoppa in maniera inaspettata.

Anche questa sera il Milan può sicuramente godere dell’incrocio con un avversario inferiore: il Girona, grande rivelazione della passata stagione, è sostanzialmente eliminato dalla corsa ai playoff avendo ottenuto soltanto 3 punti lungo il suo percorso, si sapeva che da esordiente assoluta avrebbe avuto difficoltà ma è anche vero che gli spagnoli hanno avuto le loro occasioni e, un po’ per sfortuna e un po’ per demeriti propri, non le hanno sfruttate. Adesso vedremo come andranno le cose nella diretta Milan Girona, aspettando la quale possiamo addentrarci in profondità nelle scelte da parte dei due allenatori.

COME VEDERE LA DIRETTA MILAN GIRONA IN STREAMING VIDEO TV

Non avrete una vera e propria diretta Milan Girona in tv: la partita di Champions League infatti sarà un’esclusiva di Amazon Prime Video, il servizio che è disponibile per tutti gli abbonati Amazon Prime. Si tratterà più che altro di una visione in diretta streaming video al computer e al cellulare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GIRONA

Eccoci sempre più vicini alla diretta Milan Girona: Sergio Conceiçao la affronta con il 4-2-3-1 e i soliti infortunati, potrebbe recuperare Morata che si gioca il posto con Abraham ma alle sue spalle si dovrà ancora adattare Musah, in linea con il sempre avanzato Reijnders e Rafael Leao che vengono protetti dalla cerniera mediana formata da Youssouf Fofana e un Bennacer sulla strada del pieno recupero. Tomori e Gabbia saranno invece i due centrali che guideranno la difesa, con Emerson Royal terzino destro e Theo Hernandez dall’altra parte; in porta senza alcuna discussione giocherà Maignan.

Per quanto riguarda Michel, nella diretta Milan Girona spazio a un modulo speculare con Gazzaniga protetto da David Lopez e Ladislav Krejci; Arnau Martinez e Daley Blind i due laterali bassi, in mezzo al campo invece dovrebbero operare Ivan Martin e Romeu con Van de Beek che si stacca andando a piazzarsi centrale sulla trequarti, stretto tra due laterali che, come nell’ultima di campionato, potrebbero essere Tsygankov e Bryan Gil. In questa stagione ha perso un po’ di quotazioni Stuani, e dunque anche stasera la maglia di prima punta del Girona dovrebbe essere affidata ad Abel Ruiz.

DIRETTA MILAN GIRONA: PRONOSTICO E QUOTE

A corredo della diretta Milan Girona analizziamo ovviamente anche le quote che sono state fornite dai bookmaker e in particolare modo dall’agenzia Snai, secondo cui il netto favore del pronostico sorride ai rossoneri grazie al valore pari a 1,45 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria, mentre il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Girona vi garantirebbe una vincita corrispondente a 6,75 volte l’importo che avrete pensato di investire, e infine il segno X per il pareggio corrisponde a un guadagno di 4,75 volte quanto messo sul piatto.