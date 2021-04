Diretta/ Milan Inter (Coppa Italia Donne) streaming video: per la finale

DIRETTA MILAN INTER FEMMINILE: DERBY DI COPPA!

Milan Inter, in diretta sabato 24 aprile 2021 alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano, sarà una sfida valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile. Squadre in campo per l’accesso alla finalissima della competizione: si riparte dal 2-1 dell’andata in favore delle nerazzurre, risultato che ora le rossonere proveranno a ribaltare considerando la distanza che passa tra le due compagini in campionato. Il Milan femminile infatti viene da 3 vittorie consecutive in Serie A ed è secondo per distacco in classifica, a +8 sul Sassuolo terzo anche se la Juve capolista è ancora lontana 6 lunghezze.

L’Inter è reduce da una vittoria in trasferta in casa del Bari in campionato ma è staccata dalle posizioni di vertice. All’andata le nerazzurre si sono imposte a sorpresa ma 15 giorni dopo, nel derby di campionato, il Milan si è imposto con un eloquente 4-1 a proprio favore, chiamato però ora a confermare sul campo i favori del pronostico.

DIRETTA MILAN INTER FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Coppa Italia femminile anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER FEMMINILE

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Inter femminile al Centro Sportivo Peppino Vismara. I padroni di casa allenati da Maurizio Ganz scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Gilardi; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Pandini, Catelli, Rincón; Marinelli, Møller, Mauro. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Attilio Sorbi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Korenciova, Hasegawa, Fusetti, Bergamaschi, Rask, Giacinti, Dowie, Grimshaw, Conc, Tucceri Cimini, Agard.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Milan Inter, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Coppa Italia femminile. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



