Diretta/ Milan Inter (Primavera) streaming video tv: antipasto del derby dei “grandi”

DIRETTA MILAN INTER PRIMAVERA: CHE SFIDA!

Milan Inter, in diretta mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Antipasto di derby, domenica prossima i “grandi” si sfideranno per una sfida che vale lo Scudetto, divisi da un solo punto in classifica. I giovani invece sono appaiati a quota 15 punti al quinto posto in classifica del campionato Primavera, 15 punti sia per l’Inter sia per il Milan a parità di partite giocate, 9. I rossoneri hanno vissuto un cammino fatto di molti alti e bassi e non per niente finora non sono mai riusciti a pareggiare, vincendo 5 sfide e perdendone 4. L’ultimo poker rifilato all’Empoli ha sicuramente regalato fiducia ai rossoneri, che hanno ottenuto l’aggancio in classifica ai “cugini” che invece sono stati fermati su un pirotecnico 3-3 contro il Sassuolo. Dopo la vittoria contro la Roma l’Inter sperava di aver cambiato passo, avendo battuto la capolista, ma come in occasione della trasferta di Cagliari è mancato quel guizzo in più e anche un pizzico di solidità difensiva da ritrovare per puntare alla vetta.

DIRETTA MILAN INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Inter Primavera al Centro Sportivo Peppino Vismara. I padroni di casa allenati da Federico Giunti scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Jungdal; Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar; Michelis, Di Gesù, Mionic; Tonin, Maldini, Roback. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Armando Madonna con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Stankovic; Persyn, Kinkoue, Moretti; Vezzoni; Squizzato, Sangalli, Casadei; Oristanio; Fonseca, Satriano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Milan Inter Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.75 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.30 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.60 volte l’importo scommesso.

