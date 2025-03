DIRETTA MILAN INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci finalmente al fischio d’inizio, la diretta Milan Inter Primavera ci invita a curiosare tra gli ultimi precedenti per capire chi abbia negli ultimi anni la superiorità cittadina all’ombra della Madonnina. Il bilancio da mercoledì 17 febbraio 2017 in poi ci parla di un’Inter chiaramente in vantaggio grazie a quattro vittorie, cinque pareggi (anche se l’ultimo in Coppa Italia è diventata una vittoria del Milan ai rigori) e un solo successo per i rossoneri.

Tuttavia, in maniera simile a quanto successo per le prime squadre, anche qui il Milan Primavera sta rialzando la testa dopo anni difficili. Domenica 22 settembre scorso infatti la partita d’andata era finita 1-3 per i rossoneri in casa dell’Inter, con i gol di Dutu, Ibrahimovic e Bonomi contro il solo gol di Mosconi per i nerazzurri. Adesso però spazio a un nuovo capitolo della diretta Milan Inter Primavera, via al derby! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN INTER PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Milan Inter Primavera in tv sarà in chiaro per tutti su Sportitalia, che tramite sito e app ci offrirà quindi anche la diretta streaming video.

ECCO IL DERBY DI MILANO

Match sempre affascinante, la diretta Milan Inter Primavera prenderà il via alle ore 13.00 di oggi, sabato 8 marzo 2025: è il derby di Milano, sicuramente il tocco più nobile in questa ventinovesima giornata. In casa giocano i rossoneri e allora parliamo prima del Milan Primavera, che in verità è reduce dal pesante ko per 4-0 a Verona, un crollo clamoroso e che potrebbe mettere a rischio il posto in zona playoff per i rossoneri, comunque quinti con 47 punti ma ora costretti soprattutto a guardarsi alle spalle per tenere a bada le inseguitrici per un posto nei playoff.

Il momento sorride più ai nerazzurri nella diretta Milan Inter Primavera: striscia aperta di vittorie consecutive fra cui quella sulla Fiorentina ha segnato il sorpasso proprio ai viola al secondo posto che varrebbe il posto certo nelle semifinali scudetto, poi mercoledì il successo ai rigori contro il Bayern Monaco, per cui l’Inter Primavera è rimasta l’unica italiana ancora in corsa nella Youth League. Ci sarà un po’ più di stanchezza, ma anche il morale altissimo in vista della diretta Milan Inter Primavera!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER PRIMAVERA

Federico Guidi cambierà qualcosa dopo la disfatta di Verona nelle probabili formazioni per la diretta Milan Inter Primavera? Il modulo potrebbe comunque essere il 4-3-3 con Pittarella in porta e davanti a lui i centrali Nissen e Frugnoli, più i due terzini Bakoune a destra e Perera a sinistra. A centrocampo diamo spazio a Petrucci con Ossola ed Eletu, in attacco invece potrebbero esserci le ali Siman a destra e Bonomi a sinistra per affiancare il centravanti Scotti.

Per l’Inter Primavera invece Andrea Zanchetta dovrà invece magari valutare la stanchezza dopo l’impresa di Monaco. Anche qui il modulo potrebbe essere il 4-3-3 con Zamarian in porta e la difesa a quattro con Della Mora, Re Cecconi, capitan Alexiou e Motta da destra a sinistra; più dubbi da centrocampo in su. Potremmo citare Venturini, Bovo e Berenbruch nel cuore del campo e il tridente con De Pieri e Quieto ai fianchi di Lavelli, ma ci sono almeno tre alternative di livello, che rispondono ai nomi di Topalovic, Spinaccè e Mosconi, quindi il turnover è fattibile.