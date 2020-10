Diretta/ Milan Inter (Serie A femminile) streaming video tv: derby!

DIRETTA MILAN INTER FEMMINILE: SFIDA EQUILIBRATA

La diretta Milan Inter, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 12.30, presso il Centro Sportivo Vismara, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A femminile. Derby del massimo campionato rosa, appuntamento tra squadre che stanno salendo in quota in classifica. Le rossonere dopo aver perso il big match a San Siro contro la Juventus si sono riscattati sabato scorso, battendo in trasferta l’Empoli, secco 0-3 con le reti di Jane, Giacinti e Tucceri su rigore. Comunque le milaniste hanno vinto 4 delle prime 5 sfide di campionato, l’Inter invece ha iniziato con due sconfitte il suo cammino nel nuovo torneo. Poi però le nerazzurre hanno piazzato un doppio colpo in trasferta, espugnando i campi di Verona e Napoli. Quindi, nell’ultimo match di domenica scorsa 1-1 contro la Roma con la rete di Marinelli che ha permesso all’Inter di rimontare contro le giallorosse. Da ricordare che le ultime quattro edizioni del derby femminile milanese della Madonnina sono terminate tutte, tra Serie A e Coppa Italia, con vittorie del Milan.

DIRETTA MILAN INTER FEMMINILE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter femminile sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport Serie A sul numero 202 del decoder, ovviamente con la consueta possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto dalla stessa emittente, con l’applicazione Sky Go che senza costi aggiuntivi si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER FEMMINILE

Le probabili formazioni di Milan Inter femminile, sfida che andrà in scena presso il Centro Sportivo Vismara. Le padrone di casa saranno schierati dal tecnico Maurizio Ganz con un 4-4-2: Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard, Tucceri; Bergamaschi, Jane, Rask, Grimshaw; Dowie, Giacinti. Le ospiti guidate in panchina da Attilio Sorbi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-1-1 come modulo di partenza: Aprile; Merlo, Auvinen, Kathellen, Bartanova; Tarenzi, Simonetti, Catelli, Moller; Alborghetti; Mauro.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Milan Inter femminile sono state emesse anche dalla Snai: le rossonere partono favorite con un valore di 2,40 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno delle nerazzurre vi farebbe guadagnare 2,85 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 2,90 volte l’importo che avrete investito.



