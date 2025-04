DIRETTA MILAN INTER, DERBY SIA!

La Coppa Italia ci regala altri due derby di Milano per questa stagione calcistica. La diretta Milan Inter è infatti valevole per l’andata della semifinale della coppa nazionale che mette di fronte i rossoneri di Conceicao e i nerazzurri di Inzaghi questo mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 21:00.

Il Milan è arrivato a questo punto della competizione battendo prima il Sassuolo con un tennistico 6-1 firmato Chukwueze (doppietta), Reijnders, Leao, Calabria e Abraham, poi la Roma in virtù dei due gol dell’ex di Abraham e la rete di Joao Felix su assist di Santiago Gimenez.

L’Inter invece ha superato l’Udinese in casa per 2-0 con gol di Arnautovic e Asllani direttamente da calcio d’angolo. Stesso risultato e quasi stessi marcatori con la Lazio ai quarti: primo gol sempre di Arnautovic e 2-0 definitivo di Calhanoglu su rigore.

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN INTER, STREAMING VIDEO

La diretta Milan Inter si potrà vedere in chiaro su Canale 5, numero cinque del digitale terrestre, dunque senza pagare niente e non aver abbonamenti. Per quanto riguarda la diretta streaming invece dovrete collegarvi su Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Il Milan scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. In porta Maignan, difesa a quattro composta da Walker, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. In mediana Fofana e Bondo con Pulisic, Reijnders e Leao trequartisti dietro a Gimenez.

L’Inter replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Martinez, protetto dal terzetto Bisseck, De Vrij e Bastoni. Agiranno da esterni Darmian e Carlos Augusto con Barella, Calhanoglu e Frattesi a centrocampo. Davanti Thuram e Correa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN INTER

A partire favorita è l’Inter a 2.10 rispetto ai 3.50 dell’1 fisso. Il pareggio è offerto a 3.40 mentre Gol e No Gol rispettivamente a 1.67 e 2.10.