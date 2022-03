DIRETTA/ Milan Inter video streaming Canale 5: ci sono 25 derby in Coppa Italia

DIRETTA MILAN INTER: I TESTA A TESTA

La storia di Milan Inter è amplissima, e in più occasioni ha toccato anche la Coppa Italia: basti pensare che prima di questa semifinale i precedenti del derby della Madonnina, con il solo riferimento a questo torneo, sono 25. Il bilancio? Sono 10 le vittorie del Milan, 8 quelle dell’Inter, dunque 7 i pareggi. Possiamo chiaramente parlare di equilibrio; tra i risultati di cui tenere conto bisogna chiaramente citare il clamoroso 5-0 che i rossoneri hanno timbrato nel gennaio 1998, andata dei quarti di finale in cui si erano imposti grazie a Demetrio Albertini, Maurizio Ganz, Dejan Saviceciv, un’autorete di Francesco Colonnese e il sigillo finale di Steinar Nielsen.

Poi, l’ultima semifinale disputata: stagione 1984-1985, quella resa celebre dal colpo di testa di Mark Hateley su Collovati (ma quello era un derby di campionato). Tornato da poco in Serie A, il Milan aveva passato il turno volando in finale: all’andata aveva vinto 2-1 con i gol di Pietro Paolo Virdis e Andrea Icardi, a rimontare l’iniziale vantaggio siglato da Karl-Heinz Rummenigge. Il ritorno, ufficialmente in casa rossonera, era terminato 1-1: Liam Brady su rigore aveva illuso l’Inter, che era stata ripresa da Roberto Scarnecchia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, perché da quest’anno la Coppa Italia è una esclusiva delle reti Mediaset, di conseguenza anche la diretta streaming video sarà disponibile tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING MEDIASET PLAY

MILAN INTER: UN DERBY DI COPPA ITALIA CHE VALE IL CAMPIONATO!

Milan Inter, in diretta martedì 1 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole come semifinale d’andata di Coppa Italia. Derby milanese tra due squadre che si stanno anche contendendo punto a punto lo Scudetto, anche se non è stata di certo felice l’ultima giornata di campionato, con entrambe le compagini fermate sul pari. 1-1 in casa contro l’Udinese per il Milan, mentre l’Inter non è andata oltre un pari a reti bianche sul campo del Genoa.

I derby di campionato si sono già disputati entrambi, dopo il pari dell’andata il Milan ha vinto in rimonta quello di ritorno grazie a una doppietta di Olivier Giroud. Situazione fluida nel classico scenario incerto da derby, l’ultimo precedente in Coppa Italia risale all’anno scorso con l’Inter vincente 2-1 il 21 gennaio 2021, mentre il Milan ha vinto ai supplementari l’ultimo derby di Coppa Italia il 27 dicembre 2017.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Le probabili formazioni della diretta Milan Inter, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



