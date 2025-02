DIRETTA MILAN INTER (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci arrivati al derby di Milano, la diretta Milan Inter sarà un nuovo atto della sfida che in questa stagione finora è stata l’isola felice del Diavolo con due vittorie rossonere su altrettante partite, un dato che spicca anche perché globalmente il Milan sta facendo molta più fatica dei cugini nerazzurri. In campionato, nonostante il 2-1 rossonero nel match d’andata, l’Inter infatti ha la bellezza di 16 punti in più, 50 contro 34, dominando in tutte le voci: quella è l’unica sconfitta dei campioni d’Italia mentre il Milan ne ha subite cinque; le vittorie sono 15 per l’Inter e solamente nove per i cugini; i gol subiti sono cinque in meno per Simone Inzaghi (18-23), che però soprattutto ne ha segnate addirittura 23 in più (55-32) rispetto all’asfittico attacco del Milan, sicuramente il più chiaro punto debole della stagione del Diavolo

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Fiorentina vince ancora! (2 febbraio 2025)

. Il derby però già per due volte ha fatto storia a sé, quindi è meglio leggere le formazioni ufficiali per la diretta Milan Inter, poi accenderemo le luci su San Siro! MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, S. Pavlovic, T. Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Rafael Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Calciomercato Juventus News/ Kelly a Torino questa sera! Fagioli cosa fa? (2 febbraio 2025)

DIRETTA MILAN INTER INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il derby lombardo per eccellenza previsto con la diretta Milan Inter sarà visibile sia su Sky che su Dazn così come su Now Tv. Oltre alle applicazioni, compresa quella di Sky Go, si potrà seguire l’incontro pure in televisione sintonizzandosi sul canale Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

MILAN INTER, DERBY IMPORTANTE SU AMBO I FRONTI

Domenica 2 febbraio 2025 alle ore 18:00 si fermerà l’intero capoluogo lombardo con la diretta Milan Inter. Il derby milanese è una sfida imperdibile non solo per i tifosi di queste due squadre ma anche per tutti gli appassionati di calcio e questo appuntamento in particolare si preannuncia molto importante anche a livello di classifica. I rossoneri stanno in settima posizione a trentaquattro punti, come il Bologna che segue alle loro spalle, senza quindi rientrare al momento in uno dei piazzamenti validi per le coppe europee da disputare l’anno prossimo.

DIRETTA/ Fiorentina Genoa (risultato finale 2-1): assalti rossoblu vani! (2 febbraio 2025)

Reduci dalla disfatta in Champions League di Zagabria contro la Dinamo, che li forza a disputare il playoff se vorranno accedere agli ottavi di finale, gli uomini del tecnico Sergio Conceiçao, protagonista da giocatore pure con la maglia dell’Inter, vorrà ripetere la vittoria ottenuta nella finale di Supercoppa Italiana. Mister Inzaghi non pare però a sua volta intenzionato a perdere questo confronto dovendo piuttosto riscattare non solo la sconfitta patita all’inizio di gennaio ma pure quella rimediata nel girone d’andata quando c’era ancora il tecnico Fonseca. Pure il capitano Lautaro Martinez, dopo il successo conquistato ai danni del Monaco, ha sottolineato l’importanza di non dover più concedere punti per poter rimanere in scia al Napoli capolista.

MILAN INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dovendo anche fare a meno dello squalificato Fofana oltre agli indisponibili Emerson Royal, Florenzi, Loftus-Cheek e Thiaw, le probabili formazioni della diretta Milan Inter ci lasciano pensare ad un 4-2-3-1 con Maignan, Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez, Bennacer, Musah, Reijnders, Leao e Morata nelle idee del tecnico Sergio Conceiçao per i rossoneri. Mister Simone Inzaghi non dovrebbe invece discostarsi dal suo 3-5-2 con Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro e Thuram per i nerazzurri, ancora orfani di Di Gennaro e Correa.

DIRETTA MILAN INTER, LE QUOTE

Gli scommettitori hanno da ragionare parecchio su chi puntare specialmente quando si tratta di derby e la diretta Milan Inter non fa certo eccezione. Le quote proposte dai bookmakers come Snai indicano i nerazzurri come i candidati più azzeccati per la vittoria finale dove il 2 viene fissato a 1.87. I rossoneri potrebbero quindi faticare, secondo il pronostico, nel raggiungere il loro obiettivo con l’1 pagato infatti a 3.85 mentre il pareggio sarebbe piuttosto un punteggio più plausibile a giudicare dall’x quotato a 3.55.