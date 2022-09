DIRETTA/ Milan Inter video streaming tv: Daniele Chiffi è l’arbitro del derby

DIRETTA MILAN INTER: ECCO L’ARBITRO

A Daniele Chiffi sarà affidato il compito di arbitrare la diretta di Milan Inter. La stracittadina vedrà il fischietto di Padova con i guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti mentre il quarto uomo del derby di Milano sarà Matteo Marcenaro. In stanza Var troveremo Aleandro Di Paolo e Giacomo Paganessi. Chiffi è nato proprio a Padova il 14 dicembre del 1984 e a soli sedici anni inizia ad arbitrare nelle serie minori. Diventa professionista nel 2011 ad appena 17 anni quando viene promosso in Lega Pro. Il designatore Stefano Farina lo promuove in Serie B nel 2013 mostrando grande fiducia per lui.

Nella massima categoria debutta il 10 maggio del 2014 per un Sampdoria Napoli giocato al Luigi Ferraris e terminato col risultato di 2-5. Dal 2022 è diventato anche arbitro internazionale. Nel 2012 ha vinto il premio come Miglior arbitro del campionato Beretti, nel 2012 il Premio città di Cesena e quello come miglior arbitro della Serie B mentre nel 2022 il Premio Stefano farina come miglior arbitro emergente. (Matteo Fantozzi)

COME VEDERE MILAN INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Milan Inter non sarà una di quelle che per questa 5^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Milan Inter sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PARTITA DA TRIPLA!

Milan Inter, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Derby con ambizioni Scudetto tra le due squadre che si sono giocate il titolo nella scorsa stagione, col Milan che è riuscito a conquistare il suo diciannovesimo titolo strappato sul filo di lana ai rivali. Finora 9 punti per l’Inter, sconfitta dalla Lazio e vincente contro Lecce, Spezia e Cremonese, 8 per il Milan che resta imbattuto dopo le vittorie contro Udinese e Bologna e i pareggi in casa di Atalanta e Sassuolo.

L’anno scorso il derby di ritorno, giocato in casa dell’Inter, è stato di fatto decisivo per la conquista dello Scudetto, col Milan che ha ribaltato il risultato con una doppietta di Olivier Giroud. Il 7 novembre 2021 è invece terminato in parità, 1-1, l’ultima sfida in casa dei rossoneri. Il 21 febbraio 2021 l’Inter ha vinto 0-3 per l’ultima volta con il Milan ospitante in campionato, il Milan non vince un derby in casa dal 3-0 del 31 gennaio 2016.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Le probabili formazioni della diretta Milan Inter, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











