Diretta/ Milan Inter Primavera (risultato 1-2) streaming tv video: inizio show!

DIRETTA MILAN INTER PRIMAVERA (RISULTATO 1-2): OWUSU IN GOL!

Un inizio di partita pazzesco quello della diretta Milan Inter Primavera con il risultato già sul 2-1 per i nerazzurri. Ad aprire le marcature è stata l’Inter con Esposito, abile a ricevere da Curatolo e sbloccare le marcature con un tiro preciso al decimo minuto. Al 12′ arriva il primo giallo con Stalmach che simula a detta dell’arbitro.

Diretta/ Sampdoria Torino Primavera (risultato finale 2-2): pareggio in extremis!

Al 15′ ecco il pareggio con Bozzalan che mette in mezzo trovando Eletu molto bravo a freddare l’estremo difensore e a portare il derby in parità. Dura poco però perché al 18′ Owusu firma il sorpasso: rimpallo fortunato e destro potente alle spalle di Vazquez per il secondo vantaggio interista. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Empoli Verona Primavera (risultato finale 1-0): la decide Renzi

DIRETTA MILAN INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Milan Inter Primavera stiamo per vivere l’appassionante derby Under 19, dunque momento di grande calcio sotto la Madonnina visto anche il doppio incrocio in Champions League. Il Milan è imbattuto da quattro partite: ha vinto tre di queste per poi pareggiare sul campo del Napoli, in generale la corsa verso la semifinale di Youth League ha fatto bene alla squadra di Ignazio Abate perché nelle ultime 11 giornate sono arrivate sette vittorie, a fronte di un pareggio e tre sconfitte, una di queste in casa (contro la Fiorentina).

DIRETTA/ Udinese Cesena Primavera (risultato finale 3-1): la ribaltano i friulani

A essere maggiormente in forma è però l’Inter, che adesso sogna i playoff: per i giovani nerazzurri abbiamo quattro vittorie consecutive, le ultime tre senza subire gol, dopo un periodo nel quale la squadra di Cristian Chivu aveva ottenuto due pareggi e tre sconfitte. Nel girone di ritorno l’Inter ha vinto sette partite: erano state cinque in tutta l’andata, dunque l’inversione di tendenza c’è stata davvero e in trasferta le affermazioni sono diventate sei. Adesso noi siamo davvero pronti a metterci comodi e scoprire quello che ci dirà il terreno di gioco per questa interessantissimo derby: la parola passa ai protagonisti, finalmente è tutto pronto e la diretta di Milan Inter Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Inter Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

IN EQUILIBRIO!

Milan Inter, in diretta venerdì 12 maggio 2023 alle ore 19.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Atteso derby di Milano, che si incastona peraltro tra quelli di Champions League delle prime squadre, che arriva tra due squadre lanciate e in piena serie positiva. Battendo in casa l’Empoli l’Inter ha infatti centrato la quarta vittoria consecutiva e si è clamorosamente rimessa in gioco per un posto nei play off che sembrava ormai sfuggito.

Dall’altra parte il Milan, dopo aver navigato per molto tempo nei bassifondi della classifica, pareggiando in casa del Napoli ha ottenuto il quarto risultato utile di fila dopo 3 vittorie consecutive e si è portato a +5 sulla zona play out, con i rossoneri ormai molto vicini alla salvezza diretta. Derby d’andata vinto 1-0 dall’Inter, che nelle ultime 7 stracittadine di Milano in Primavera ha ottenuto 6 vittorie e un pareggio. Ultima vittoria del Milan datata 27 gennaio 2018, 1-2 per i rossoneri in casa dell’Inter in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Inter Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nava; Casali, Simić, Parmiggiani, Bozzolan; Gala, Stalmach, Foglio; Omoregbe, El Hilali, Sia. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Botis; Dervishi, Matjaz, Kassama, Pozzi; Akinsanmrio, Stankovic, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN INTER PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA