DIRETTA MILAN INTER/ Video streaming tv: Inzaghi bene nei derby, ma in generale…

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Milan Inter, naturalmente la storia del derby di Milano è lunghissima e impossibile da riassumere in poche righe. Cominciamo dai precedenti di questa stagione, che sono naturalmente i più significativi per l’attualità: in campionato vittoria rossonera per 3-2 nella partita d’andata di sabato 3 settembre 2022 e risposta nerazzurra con il successo 1-0 nel ritorno di domenica 5 febbraio scorso, ma l’Inter può aggiungere il perentorio trionfo per 3-0 nella Supercoppa Italiana disputata il 18 gennaio scorso.

Con Simone Inzaghi i nerazzurri hanno un buon feeling con i derby di Coppa, ricordando un altro 3-0 nella semifinale di Coppa Italia di un anno fa, i precedenti europei sorridono tuttavia tutti al Milan. Nel 2003 fu davvero diabolica la doppia semifinale vinta dal Milan per la regola del gol in trasferta, che oggi nemmeno esiste più e che suonava strana anche allora per una doppia partita a San Siro, ma il pareggio per 1-1 in casa Inter sorrise al Milan perchè in casa rossonera era finita 0-0. Nel 2005 il quarto di finale fu invece una pagina piuttosto triste per il calcio italiano, per il Milan altro successo ma poi a Istanbul (guarda caso) finì male anche per il Diavolo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta streaming video di Milan Inter sarà garantita su Amazon Prime Video, perché la partita del mercoledì è trasmessa dalla celebre piattaforma che già da due anni è entrata anche nella Champions League. Tuttavia, considerata la rilevanza del derby di Milano in semifinale di Champions League è stata disposta anche la diretta tv di Milan Inter in chiaro, che sarà disponibile su Tv8, naturalmente al tasto 8 del telecomando.

Milan Inter, diretta dall’arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano questa sera, mercoledì 10 maggio 2023, con fischio d’inizio alle ore 21.00 naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il grande derby d’andata della semifinale di Champions League. L’attesa è altissima per la diretta di Milan Inter: Milano è tornata ai vertici del calcio europeo, ma adesso per i tifosi siamo al bivio tra il sogno e l’incubo. Il Milan di Stefano Pioli ha già sperimentato un derby italiano eliminando il Napoli ai quarti, mentre l’Inter di Simone Inzaghi ha avuto la meglio sul Benfica con un magnifico colpo all’andata e gestendo benissimo la situazione al ritorno, ma adesso tutto questo conta relativamente perché un derby in semifinale di Champions League è per definizione impronosticabile.

Dal punto di vista strettamente tecnico, potremmo dire che l’Inter arriva sicuramente benissimo al derby e forse nel ruolo di potenziale favorita, dal momento che i nerazzurri hanno una striscia aperta di cinque vittorie consecutive di cui quattro in campionato, dove i nerazzurri si sono ripresi il fondamentale quarto posto. Qualche alto e basso in più per il Milan, che comunque sabato pomeriggio ha battuto la Lazio e potrebbe mettere sul piatto anche la storia dei precedenti derby europei. In ogni caso sarà una notte da ricordare, come poi martedì prossimo al ritorno: che cosa ci dirà la diretta di Milan Inter?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Le probabili formazioni per la diretta di Milan Inter per i rossoneri di Stefano Pioli sono caratterizzate dal dubbio su Rafael Leao, che il Diavolo cercherà fino all’ultimo di recuperare, ma indichiamo come titolari nel reparto offensivo del Milan Saelemaekers, Bennacer e Brahim Diaz da destra a sinistra sulla trequarti in appoggio al centravanti, che sarà naturalmente Giroud. Il modulo sarà il consueto 4-2-3-1 e negli altri reparti non ci attendiamo novità, a cominciare dal portiere Maignan, che sarà protetto dalla difesa a quattro con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez naturalmente da destra a sinistra, mentre nel cuore della mediana rossonera i due titolari saranno Tonali e Krunic.

Sul fronte nerazzurro, naturalmente Simone Inzaghi punterà sul modulo 3-5-2 e in difesa non ci saranno dubbi, quindi avremo in porta Onana e davanti a lui il terzetto ormai consueto con Darmian, Acerbi e Bastoni; nella folta linea a cinque di centrocampo avremo sicuramente Dumfries a destra e Dimarco a destra come esterni, nel cuore della mediana è il grande ex Calhanoglu a rischiare di partire dalla panchina perché in questo momento Barella e anche Mkhitaryan sono i favoriti come mezzali e Brozovic è di nuovo in crescita come regista; in attacco infine Lukaku proverà ad insidiare Dzeko, che però al momento va considerato favorito per affiancare il sicuro titolare Lautaro Martinez.

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico circa la diretta di Milan Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri potrebbero partire favoriti e il segno 2 è quotato a 2,50, mentre sono quasi identiche le quotazioni per il segno X (3,05 in caso di pareggio) e il segno 1, che varrebbe 3,10 volte la posta in palio in caso di vittoria del Milan.











