Diretta Milan Juventus donne/ Streaming video tv: calcio femminile a San Siro!

Milan Juventus donne si gioca alle ore 20:45 di lunedì 5 ottobre, in diretta da San Siro: lo stadio Giuseppe Meazza apre le sue porte al calcio femminile (lo aveva fatto anche l’Artemio Franchi nell’aprile di un anno fa), questa partita vale per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021 ed è tecnicamente uno scontro al vertice, visto che entrambe le squadre sono a punteggio pieno anche se in questo momento sono state superate dal Sassuolo, che ha giocato una gara in più. Un grande spettacolo che può valere anche lo scudetto, quello che le bianconere hanno vinto nelle ultime tre stagioni; il Milan però ha dimostrato negli anni di poter raggiungere il livello delle piemontesi e certamente ha una formazione pronta a giocarsela concretamente. L’anno scorso finì con un bel 2-2 e le rossonere che segnarono negli ultimi istanti; vedremo come andranno le cose tra poche ore quando prenderà il via la diretta di Milan Juventus donne, nel frattempo noi possiamo fare una breve considerazione circa le scelte da parte dei due allenatori, analizzando brevemente le probabili formazioni del match.

MILAN JUVENTUS DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Juventus donne è un’esclusiva della televisione satellitare: gli abbonati potranno quindi seguirla sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del decoder, aperto a tutti i clienti) e Sky Sport Serie A, che è sul 202 e fa parte del pacchetto Calcio. In alternativa è sempre disponibile, senza costi aggiuntivi, il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, per assistere all’evento in mobilità su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS DONNE

Ecco allora le probabili formazioni di Milan Juventus donne: Maurizio Ganz, allenatore delle rossonere, schiera un 4-3-1-2 nel quale Agard e Fusetti coprono il portiere Korenciova lasciando a Bergamaschi e Tucceri Cimini le due corsie laterali. A centrocampo Conc, che l’anno scorso aveva segnato tanto per questa squadra, agisce sulla mezzala con Grimshaw sull’altro versante mentre a tenere in mano le redini del gioco dovrebbe essere nuovamente Rask. Tamborini si piazza alle spalle dei due attaccanti: ballottaggio tra Mauri e Dowie per affiancare Valentina Giacinti, verosimilmente titolare. La Juventus di Rita Guarino risponde con un 4-3-3 nel quale possono tornare titolari Gama e Salvai, davanti a Giuliani; in alternativa c’è sempre Sembrant, mentre Lundorf si gioca il posto con Hyyrynen a destra. Centrocampo con le certezze Galli e Pedersen, quindi tra Caruso e Rosucci sarà un testa a testa ma sulla linea mediana potrebbe scalare Cernoia, in questo modo nel tridente offensivo si libererebbe un posto per Staskova che sarebbe la punta di riferimento. Girelli e Bonansea dovrebbero essere confermate: la seconda a sinistra, la prima libera di svariare lungo il fronte d’attacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA