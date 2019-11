Diretta Milan Juventus donne/ Streaming video tv: è il big match! (Serie A femminile)

Milan Juventus donne si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 novembre: big match della Serie A femminile 2019-2020, tra due squadre che occupano le prime due posizioni della classifica e si affrontano per quella che è la sesta giornata. Al momento la Juventus comanda a punteggio pieno, e con due punti di vantaggio: la separazione si è creata nell’ultimo turno quando le rossonere hanno pareggiato sul difficile campo della Fiorentina. Ancora una volta dunque si rinnova questa sfida che già lo scorso anno era valsa lo scudetto, anche se poi le viola erano riuscite a fare meglio del Milan (arrivate in semifinale di Coppa Italia dove avevano perso contro le bianconere); la Juventus punta quello che sarebbe il terzo tricolore consecutivo, per aumentare ancor più il suo dominio sul calcio italiano femminile. Ora però vediamo quello che potrebbe succedere nella diretta di Milan Juventus donne, andando a presentare innanzitutto i temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Juventus donne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento dunque è riservato in esclusiva a tutti gli abbonati, che potranno seguire la partita anche in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS DONNE

In Milan Juventus donne entrambe le squadre giocano con il 4-3-3: tra le fila rossonere dovrebbe mancare ancora Valentina Giacinti, dunque è possibile che sia Mauri a giocare al centro del tridente stretta tra Bergamaschi e Andrade. A centrocampo Jane sarà la giocatrice schierata davanti alla difesa, mentre Conic e Herqum rappresenteranno le due mezzali; avremo poi una difesa con Rizza e Tucceri Cimini laterali, Howland e Fusetti agiranno in posizione di centrali a protezione del portiere Korenciova. La Juventus invece si schiera con Giuliani tra i pali, Sembrant e Gama al centro di una difesa completata da Hyyrynen e Boattin che giocheranno come terzini. A centrocampo le geometrie di Aurora Galli, al suo fianco ci saranno le immancabili Pedersen e Rosucci come mezzali; poi un tridente nel quale Aluko si dovrebbe sistemare in qualità di attaccante che gira intorno al riferimento Girelli, Cernoia dovrebbe invece essere la terza giocatrice del reparto offensivo anche se Staskova spera di avere un posto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA