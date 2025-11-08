Tutte le informazioni sulla diretta Milan Juventus, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA MILAN JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Partita che accende i riflettori anche a livello giovanile, la diretta Milan Juventus Primavera è pronta a farci compagnia e nella storia più recente mancano completamente i pareggi. Le ultime dieci partite vedono infatti la Juventus Primavera in vantaggio con sei vittorie a fronte di quattro successi per il Milan, però bisogna anche sottolineare il fatto che i rossoneri di recente stanno invertendo la tendenza.

Infatti, dopo cinque vittorie della Juventus in sei partite giocate fra il 3 ottobre 2020 e il 22 maggio 2023, ecco che il Milan si è imposto in tre delle quattro sfide più recente. Un dato equilibrato sulla storia più recente della diretta Milan Juventus Primavera è quello relativo allo scorso campionato edizione 2024-2025: curiosamente fu una doppia vittoria esterna, per 1-2 della Juventus in casa rossonera all’andata domenica 15 dicembre 2024 e netto 0-3 invece del Milan in Piemonte al ritorno, giocato sabato 8 febbraio scorso. Oggi invece cosa accadrà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Milan Juventus Primavera streaming video, come vedere la partita

La diretta Milan Juventus del Campionato Primavera, come ogni altra partita della competizione giovanile, potrà essere vista gratuitamente da tutti i tifosi e gli appassionati grazie a Sportitalia che manda in onda le partite in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, oltre che in streaming sul suo sito sportitalia.it e sull’applicazione personale dell’emittente.

Bianconeri ancora discontinui

Il big match dell’undicesima giornata del Campionato Primavera sarà rappresentato dalla diretta Milan Juventus che dovrebbe scendere in campo alle 13.00, nonostante le due squadre impegnate siano tra le più importanti del panorama italiano però la sfida non rappresenta uno scontro fondamentale a livello di classifica, i rossoneri stanno disputando una buona stagione e stanno lottando per riuscire ad entrare nei primi sei posti, ovvero quelli validi per partecipare ai playoff per le final four, dopo il pareggio 1-1 in casa della Lazio i punti di distacco sono diventati 2 ma una sconfitta potrebbe farli aumentare.

I bianconeri invece non stanno riuscendo ad avere continuità nei risultati e soprattutto nelle prestazioni motivo per cui sono fermi nella zona bassa della classifica, al tredicesimo posto con 12 punti conquistati, l’ultima settimana poi è arrivata una sconfitta inaspettata 2-0 in casa del Napoli ultimo in classifica che ha alzato molti dubbi sul livello della squadra.

Formazioni Milan Juventus Primavera, probabili protagonisti della sfida

Nella diretta Milan Juventus del Campionato Primavera dovremmo vedere adottata una simile strategia per affrontare la partita, ovvero la scelta di formazioni che si discostano da quelle scese in campo nell’ultimo impegno e che non hanno portato la vittoria finale, Giovanni Renna per questo nel suo 4-3-3 manderà in campo Bianchi, Nolli, Colombo, Zukic e Tartaglia, Mancioppi, Cisse e Perea, Ossola, Plazzotta e Scotti. Simone Padoin invece si affiderà ad un 4-4-2 composto da Huli tra i pali, Bamballi e Contarini come terzini con Rizzo e Verde a completare la linea di difesa, Leone e Finocchiaro esterni con Milia e Keutgen in mezzo al campo e Merola in coppia con Comellas come riferimenti offensivi.

Milan Juventus Primavera, possibile esito finale

Alla fine della diretta Milan Juventus del Campionato Primavera, il risultato che ci si aspetta di vedere è la vittoria dei rossoneri, frutto di una gara emozionante e ricca di occasioni da gol che permetta di vedere all’opera i migliori talenti delle due squadre e le intuizioni tattiche dei due tecnici. La squadra lombarda poi ha dimostrato di essere più forte nella partite giocate fino ad oggi mentre i bianconeri hanno fatto fatica a mantenere la costanza di risultati e arrivano poi da una sconfitta pesante contro la squadra peggiore del campionato e potrebbero subire un contraccolpo.