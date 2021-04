Diretta/ Milan Juventus (Primavera) streaming video TV: Bianconeri in calo

DIRETTA MILAN JUVENTUS PRIMAVERA: GRANDE SFIDA!

Milan Juventus, in diretta sabato 10 aprile 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Sfida importante per il cammino della Juventus che cercherà di soppesare le chance per riproiettarsi nella zona di vertice della classifica, dalla quale la formazione allenata da Bonatti si è allontanata dopo gli ultimi risultati. Un solo punto nelle ultime 2 partite hanno segnato il calo della formazione juventina, che ora deve recuperare terreno non solo dalla coppia di testa composta da Roma e Sampdoria, ma anche dall’Inter.

E’ sempre alla rincorsa dei play off il Milan che è però reduce da 4 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e una vittoria, con i rossoneri che dopo aver battuto il Cagliari hanno pareggiato sul difficile campo dell’Atalanta nell’ultima sfida disputata. La squadra allenata da Federico Giunti resta appaiata proprio ai bergamaschi, a -2 dal Genoa sesto in zona play off.

DIRETTA MILAN JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Juventus Primavera presso il Centro Sportivo Peppino Vismara. I padroni di casa allenati da Federico Giunti scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Jungdal; Stanga, Michelis, Tahar, Oddi; Di Gesu, Brambilla, Mionic; Roback, Tonin, Olzer. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Bonatti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Milan Juventus Primavera, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.25 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.30 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.75 volte quanto avrete deciso di puntare.



