Diretta Milan Juventus Primavera/ Streaming video tv: classica anche per l’Under 19!

DIRETTA MILAN JUVENTUS PRIMAVERA: BIANCONERI ARREMBANTI!

Milan Juventus Primavera verrà diretta dal signor Andrea Bordin: in programma alle ore 15:00 di venerdì 19 novembre presso il Centro Sportivo Vismara, è valida per la 9^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022. Una grande classica anche a livello giovanile, ma con una situazione di classifica ben diversa: schiantati per 1-5 a Verona, i giovani rossoneri sono infatti penultimi con appena 5 punti e rischiano nuovamente una retrocessione già conosciuta negli ultimi anni, dunque hanno la necessità di tornare a vincere per sistemare in qualche modo una situazione decisamente complessa.

La Juventus Primavera invece, prima della sosta, ha battuto il Genoa all’ultimo respiro: una vittoria che le ha permesso di salire al terzo posto in classifica a -1 dalla Fiorentina e -5 dalla Roma capolista, con l’obiettivo della qualificazione diretta alla fase finale. Cosa succederà nella diretta di Milan Juventus Primavera? Stiamo per scoprirlo, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte che verranno operate da parte dei due allenatori per la partita di oggi pomeriggio, andando a leggerne insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Juventus Primavera sarà trasmessa sul canale principale di Sportitalia: l’emittente resta la casa del campionato Under 19 nazionale, e per questa stagione abbiamo due canali con questa partita che andrà in onda al numero 60 del digitale terrestre. Il match sarà dunque in chiaro per tutti, e in alternativa potrete decidere di seguirlo anche in diretta streaming video, armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS PRIMAVERA

Nel 3-4-3 di Federico Giunti per Milan Juventus Primavera potrebbe trovare spazio Leonardo Rossi, reduce dagli impegni con la nazionale: lui e El Hilali possono tornare titolari nel tridente scalzando Nasti e Chaka Traoré, con la conferma di Andrea Capone. A centrocampo se la gioca Björklund, eventuale interno offensivo o sulla corsia (per Kerkez o Borges), da valutare dunque Tolomello e Robotti in mezzo; poi avremo una difesa con Coubis, Nsiala e Obaretin che si piazzeranno in linea a protezione del portiere Desplanches.

Andrea Bonatti schiera la Juventus Primavera con il 4-4-2: in porta potrebbe andare Simone Scaglia (per Senkó), Nzouango e Citi i due centrali con Savona e Turicchia a correre sulle fasce. Davanti ai due terzini dovrebbero essere confermati Mulazzi e Iling, anche se per la sinistra ci prova Strijdonck; Omic e Bonetti rappresenteranno la coppia centrale nel settore nevralgico del campo, nel reparto avanzato invece Turco e Chibozo sono in netto vantaggio sulla concorrenza di Tommaso Galante e Leonardo Cerri.



