DIRETTA/ Milan Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (23 settembre 2023)

Sta per avere inizio la diretta di Milan Juventus Primavera, che prometterà sicuramente spettacolo in vista. Dando uno sguardo alla classifica non si può non notare come i rossoneri siano al primo posto con 9 punti realizzati in tre sfide. Un inizio perfetto per i giovani rossoneri che in settimana hanno strapazzato il Newcastle nella Uefa Youth League con il risultato di 4-0. In campionato sono arrivate le vittorie contro Sassuolo, Bologna e Monza. Oggi questo è importantissimo scontro che li vedrà di fronte ai bianconeri che arrivano al match con due vittorie ed una sconfitta, patita nell’ultimo turno contro i giovani giocatori dell’Empoli.

Da tenere d’occhio in zona gol l’attaccante classe 2006 Diego Sia del Milan, con 3 gol all’attivo e Anghele della Juventus che ne ha realizzato uno meno. Dal punto di vista statistico, il Milan si affaccia al match come il miglior attacco del campionato ma anche come la migliore difesa, insieme ai cugini nerazzurri. Juventus che invece è il secondo miglior attacco del campionato con 8 reti realizzate. (Marco Genduso)

DIRETTA MILAN JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Juventus Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Milan Juventus Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Milan Juventus, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri lanciati da 4 vittorie consecutive tra campionato e UEFA Youth League: dopo lo 0-2 rifilato al Sassuolo a domicilio alla terza giornata la squadra di Ignazio Abate si è confermata in campo europeo con un fragoroso poker inflitto agli inglesi del Newcastle.

La Juventus invece dopo una doppia vittoria contro Cagliari e Lecce in avvio di campionato è stata costretta a frenare per la prima volta, sconfitta in casa dall’Empoli con un 2-3 ricco di gol e di emozioni ma che ha lasciato alla fine i bianconeri a secco di punti. Il 30 gennaio 2023 altra sfida pirotecnica nell’ultimo precedente in Primavera tra Milan e Juventus in casa dei rossoneri, vinta dai bianconeri col punteggio di 2-4.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Juventus Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Bartesaghi; Victor, Stalmach; Cuenca, Zeroli, Bonomi; Sia. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca.

MILAN JUVENTUS PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

