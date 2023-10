DIRETTA/ Milan Juventus video streaming tv: episodi illustri tra i precedenti (Serie A, 21 ottobre 2023)

DIRETTA MILAN JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Milan Juventus? Naturalmente la storia di questa partita è amplissima, e spesso e volentieri ha anche riguardato sfide scudetto: memorabile quella del 2012 con il gol fantasma di Sulley Muntari, episodio chiave per un tricolore vinto dai bianconeri che avevano inaugurato, con Antonio Conte in panchina (dall’altra parte c’era Massimiliano Allegri), la straordinaria striscia di nove titoli. Da ricordare anche il clamoroso 6-1 del 1997, ultima stagione del leggendario Franco Baresi e Milan annichilito da Vladimir Jugovic, Christian Vieri, Zinedine Zidane e Nicola Amoruso; l’anno scorso i rossoneri hanno vinto una partita senza storia con i gol di Fikayo Tomori e Brahim Diaz e, curiosamente, era anche allora la nona giornata.

In generale, la Juventus non batte il Milan da ben cinque partite; lo ha fatto per l’ultima volta proprio a San Siro, nel gennaio 2021, un 3-1 firmato dalla doppietta di Federico Chiesa e la rete di Weston McKennie con in mezzo il temporaneo pareggio di Davide Calabria. Nelle ultime dieci il bilancio è a favore del Milan: quattro vittorie e due sconfitte con quattro pareggi, ma due di questi nel 2020 avevano lanciato la Juventus in finale di Coppa Italia per la regola – ancora attiva –dei gol in trasferta, poi Maurizio Sarri l’aveva persa contro il suo ex Napoli. (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Milan e Juventus? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 9^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Milan Juventus in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MILAN JUVENTUS: PRIMI VERDETTI?

Milan Juventus, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Il Milan è partito in questa nuova stagione con l’obiettivo di riconquistare il titolo italiano. La squadra rossonera cerca di cancellare una stagione precedente caratterizzata da alti e bassi, che li ha visti chiudere al quinto posto in classifica, ottenendo la qualificazione in Champions League solo grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus. Fino ad ora, la squadra allenata da Pioli ha ottenuto ottime prestazioni in campionato, occupando attualmente il primo posto con 21 punti, con un margine di due punti sull’Inter. Nell’ultimo match, il Milan ha vinto 1-0 in trasferta contro il Genoa.

La Juventus, invece, è determinata a riscattare una stagione precedente molto deludente, influenzata anche dalla penalizzazione di 10 punti che ha portato il club al settimo posto in classifica. L’obiettivo principale dei bianconeri è quello di ritornare in Champions League. Le squalifiche di Pogba e Fagioli hanno riportato però aria di burrasca nella rosa bianconera. L’inizio di stagione è stato positivo, con 17 punti ottenuti nelle prime otto partite, posizionandosi al terzo posto in classifica, a meno quattro dalla vetta. Nell’ultimo turno, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 nel derby contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Milan Juventus, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.

MILAN JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











