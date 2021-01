Diretta/ Milan Juventus (Serie A) streaming video e tv: torna il big match

DIRETTA MILAN JUVENTUS: PIOLI CI CREDE!

Milan Juventus, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Torna il big match che ha animato per anni la lotta Scudetto in Serie A. Il Milan continua a guardare tutti dall’alto in basso, anche a Benevento, nonostante l’espulsione di Tonali nel primo tempo, la squadra di Pioli ha scacciato l’assalto dell’Inter, ritrovandosi sempre a +1 sui nerazzurri al primo posto. Con una partita disputata in meno la Juventus è al momento a -10 dalla vetta, ma dopo il tracollo contro la Fiorentina la squadra di Pirlo ha ritrovato il filo calando il poker contro l’Udinese. Per credere nella rimonta Scudetto ai bianconeri serve però necessariamente una vittoria su un campo dove il Milan nella scorsa stagione ha piazzato una clamorosa rimonta, da 0-2 a 4-2. Un risultato che aveva interrotto una serie di 7 vittorie consecutive della Juventus contro il Milan in Serie A.

DIRETTA MILAN JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Juventus sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

Le probabili formazioni di Milan Juventus, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Pioli con un 4-2-3-1: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Pirlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Milan e Juventus, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.10, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA