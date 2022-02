DIRETTA MILAN LAZIO/ Video streaming Canale 5: in Coppa Italia gli incroci sono 20

DIRETTA MILAN LAZIO: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Milan Lazio, dobbiamo osservare che questa partita ha eccellente tradizione anche in Coppa Italia, perché ci sono ben venti precedenti nella competizione. Il bilancio è decisamente in equilibrio, perché il Milan vanta nove vittorie a fronte di otto successi per la Lazio, con tre pareggi a completare il quadro. I biancocelesti sono invece in vantaggio per quanto riguarda i gol segnati, 32 contro 29. I precedenti più illustri sono quelli relativi alla finale della Coppa Italia 1997-1998, che ai tempi si disputava ancora con andata e ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO/ Quote: il duello Alessio Romagnoli vs Immobile

Fu un 1-0 rossonero a San Siro, ma la Lazio vinse il trofeo grazie al successo per 3-1 al ritorno all’Olimpico, aprendo in questo modo il triennio più glorioso della storia della società capitolina. Nel 2017-2018 e 2018-2019 ci sono state invece due semifinali consecutive: nel primo caso ebbe la meglio il Milan ai calci di rigore, mentre nel 2019 la Lazio si impose vincendo per 0-1 al ritorno al Meazza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO/ Diretta tv, Vlahovic parte dalla panchina?

DIRETTA MILAN LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lazio sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, perché da quest’anno la Coppa Italia è una esclusiva delle reti Mediaset, di conseguenza anche la diretta streaming video sarà disponibile tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING MEDIASET PLAY

MILAN LAZIO: PIOLI PUNTA AL DERBY IN SEMIFINALE!

Milan Lazio, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 9 febbraio 2022, si giocherà per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022 in gara secca, dunque naturalmente in caso di pareggio al triplice fischio finale si andrebbe avanti, con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. La diretta di Milan Lazio si annuncia davvero intrigante, anche perché le due squadre ci arrivano benissimo grazie ai risultati dell’ultima giornata di campionato.

Probabili formazioni Atalanta Fiorentina/ Diretta tv, De Roon atteso al rientro

Il Milan di Stefano Pioli ha naturalmente fatto il colpo vincendo il derby, partita nella quale i rossoneri hanno a lungo sofferto ma infine hanno firmato il ribaltone con la doppietta di Giroud nel giro di quattro minuti, che ha riaperto il discorso scudetto. Attenzione però anche alla Lazio di Maurizio Sarri, che sabato sera ha colto una perentoria vittoria per 0-3 sul campo della Fiorentina e in Coppa Italia potrebbe avere la possibilità di lottare per la conquista di un titolo. Cosa succederà in Milan Lazio?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Scopriamo adesso le probabili formazioni della diretta Milan Lazio, il turnover non dovrebbe essere consistente perché l’obiettivo fa gola a tutti. Per Stefano pioli disegniamo il modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta; difesa a quattro con Calabria a destra, al centro il recuperato Tomori potrebbe affiancare Romagnoli mentre a sinistra ci sarà senza dubbio Theo Hernandez; a centrocampo vedremo se ci sarà la coppia titolare Tonali-Kessie; infine nel reparto offensivo c’è un ballottaggio Saelemaekers- Messias per affiancare Brahim Diaz e Leao alle spalle del centravanti Giroud.

Per la Lazio di Maurizio Sarri disegniamo invece il modulo 4-3-3 con Reina tra i pali; Marusic è favorito su Lazzari per completare la difesa a quattro con Luiz Felipe, Radu e Hysaj; a centrocampo ci potrebbe invece essere il terzetto formato da Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic; infine nel tridente d’attacco potremmo vedere Pedro, Immobile e uno tra Felipe Anderson e Zaccagni, che sono in ballottaggio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Milan Lazio in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA