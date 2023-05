Diretta/ Milan Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: Giroud vs Immobile, si gioca

DIRETTA MILAN LAZIO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Si avvicina l’inizio della diretta Milan Lazio e uno sguardo alle statistiche ci aiuta ad avere più chiara la situazione.I rossoneri hanno ottenuto dieci punto in più tra le mura amiche rispetto a quelli collezionati in trasferta, per l’esattezza 34 a 24. Questo gap è dovuto maggiormente al fatto che a San Siro, il Milan segna nettamente di più con 31 reti contro 22 siglate lontano dalla Lombardia. Alla Lazio non fa tanta differenza giocare dentro o fuori le mura dell’Olimpico visto che la differenza di punti tra casa e trasferta è solamente di due lunghezze (33 a 31).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, si rivedono Zapata e Muriel

Minimo anche il divario per quanto riguarda i gol: la Lazio segna maggiormente davanti al proprio pubblico anche se, al tempo stesso, subisce meno quando va a giocare in trasferta. Un dato invece rilevante è quello delle reti incassate nel secondo tempo vale a dire il doppio rispetto a quelle subite nella prima frazione (6 a 18). Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di MilanLazio, poi si gioca! MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All. Pioli. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinković-Savić, Marcos Antônio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Maximiano; Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu; Basić, Bertini; Cancellieri, Pedro, Romero. All. Sarri. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: in campo a San Siro! Live score

MILAN LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lazio non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 34^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Milan Lazio in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Mattia Zaccagni in grande spolvero, 34^ giornata

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Milan Lazio hanno raramente visto queste due squadre dividersi la posta in palio. Infatti l’ultimo pareggio è datato 26 febbraio 2019, ben undici scontri diretti fa. Il precedente più recente ovvero quello dell’andata di questa stagione è terminato 4-0 per la Lazio con due gol per tempo: Milinkovic-Savic e Zaccagni nella prima frazione, Luis Alberto e Felipe Anderson nella ripresa.

Nelle recenti sfide di campionato a San Siro tra rossoneri e biancocelesti è quasi sempre stato un dominio totale dei meneghini con sette vittorie su dieci gare. La sconfitta più recente è quella di novembre 2019 con i gol di Immobile e Correa in risposta al momentaneo 1-1 causato dall’autogol di Bastos. Tra questi precedenti anche il 3-2 rossonero del 23 dicembre 2020: Rebic-Calhanoglu in apertura, Luis Alberto e Immobile a pareggiare i conti fino al guizzo di Theo Hernandez al novantaduesimo nell’anno dello Scudetto dell’Inter. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PUNTI CHAMPIONS!

Milan Lazio, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Supersfida a San Siro, la Lazio ha mantenuto il secondo posto dopo l’importante vittoria in casa contro il Sassuolo e si presenta all’appuntamento a +6 sul Milan che divide il quinto posto con Atalanta e Roma, cercando di piazzare la fuga decisiva per la qualificazione in Champions.

Per restare in corsa tra le prime quattro però, dopo l’opaco pareggio interno con la Cremonese, il Milan ha bisogno più che mai di una vittoria, pur considerando che all’orizzonte c’è l’andata della semifinale di Champions League nell’attesissimo derby contro il Milan di mercoledì prossimo. All’andata la Lazio ha sfoderato una delle sue prestazioni stagionali più brillanti battendo 4-0 il Milan all’Olimpico, il 12 settembre 2021 i rossoneri hanno vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Milan Lazio, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

MILAN LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA