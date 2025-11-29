Diretta Milan Lazio, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Meazza per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA MILAN LAZIO (RISULTATO 0-0): SUBITO SUPER PARATA DI MAIGNAN!

La gara si apre subito con un intervento prodigioso di Maignan: dopo appena due minuti il portiere francese vola a deviare sulla traversa il colpo di testa ravvicinato di Gila, liberato da un calcio piazzato battuto da Basic. Il Milan replica poco dopo: Rabiot lancia Leao, che serve al centro l’inserimento di Saelemaekers, ma la sua conclusione viene respinta involontariamente da Fofana. La Lazio continua a spingere: al 9’ una palla persa da Modric in uscita offre a Isaksen l’occasione dal limite, ma l’attaccante calcia alto. Al 13’ scambio rapido tra Basic e Zaccagni, con cross sul secondo palo dove Isaksen arriva in ritardo e conquista solo un corner. Al 17’ ancora Basic imposta pescando sul secondo palo Marusic, il terzino biancazzurro che colpisce di testa senza forza: Maignan blocca agevolmente. (agg. di Fabio Belli)

Probabili formazioni Milan Lazio/ Quote: Allegri vs Sarri (Serie A, oggi 29 novembre 2025)

DIRETTA MILAN LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Milan Lazio sarà visibile in televisione sul canale Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251. L’anticipo del sabato di Serie A sarà inoltre trasmesso come di consueto anche in streaming da tre piattaforme: Sky, tramite Sky Go, Now Tv e DAZN.

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Ovviamente c’è tantissima storia che ci accompagna verso la diretta Milan Lazio, ad esempio si potrebbe osservare che nella sola Serie A ci sono la bellezza di 164 precedenti ufficiali, con settantadue vittorie per il Milan a fronte di sessanta pareggi e trentadue successi per la Lazio. Parlando delle dieci sfide più recenti (nove in Serie A più una in Coppa Italia) si conferma la superiorità rossonera, con sei vittorie per il Milan a fronte di tre successi per la Lazio e un solo pareggio.

Mondiale per Club 2029, Inter prima nel Ranking e posto prenotato/ Le altre italiane sono messe male...

I biancocelesti hanno però motivi per sorridere a loro volta pensando agli esiti della diretta Milan Lazio nella scorsa stagione: nello specifico, la partita d’andata allo stadio Olimpico era terminata con un pareggio per 2-2 sabato 31 agosto 2024, ma soprattutto la Lazio era riuscita ad espugnare San Siro nella partita di ritorno, giocata domenica 2 marzo scorso e terminata 1-2 per gli ospiti. Dati quindi un po’ contraddittori, ma quello che conta è ciò che emergerà questa sera dal Meazza!

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci. All.: Allegri. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basić; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Mandas; Lazzari, Patric, Pellegrini, Provstgaard; Belahyane, Dele-Bashiru; Castellanos, Noslin, Pedro. All.: Sarri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Lazio Verona Primavera (risultato finale 2-4): clamoroso ribaltone Hellas! (24 novembre 2025)

I ROSSONERI VOGLIONO IL PRIMATO

E’ una sfida da primo posto quella che si gioca con la diretta Milan Lazio di sabato 29 novembre alle ore 20:45. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza il Diavolo cercherà appunto di prendersi la vetta momentanea della Serie A visto che la Roma, attuale capolista, scenderà in campo soltanto domani per vedersela contro il Napoli.

I rossoneri vivono sulle ali dell’entusiasmo avendo vinto il derby contro l’Inter per 1 a 0 nello scorso weekend e si ritengono dunque capaci di poter tornare davanti a tutti dopo aver perso il primato solitario alcune settimane fa. La squadra di mister Allegri è al secondo posto in campionato con venticinque punti, gli stessi dei partenopei.

Se i campani del tecnico Conte dovessero superare la compagine allenata da Gasperini allora i lombardi potrebbero guardare gli altri dall’alto in basso insieme agli azzurri. La Lazio lotta però al fine di centrare un piazzamento nelle coppe europee e, arrivati alla tredicesima giornata, la zona tanto desiderata non è poi così distante.

I biancocelesti sentendo il fiato di Sassuolo e Udinese sul proprio collo, vorranno mantenere le inseguitrici a debita distanza magari scavalcando la Juventus ed agganciando il Como. La formazione guidata in panchina da Maurizio Sarri è infine reduce dal buon successo per 2 a 0 ottenuto all’Olimpico di Roma contro il Lecce.

DIRETTA MILAN LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Lazio: rivedremo quasi sicuramente il 3‑5‑2 con Maignan portiere titolare, Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti a lui, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi a formare il centrocampo, Leao e Pulisic come coppia d’attacco per quanto riguarda i padroni di casa. Il tecnico Sarri non abbandonerà invece il modulo 4‑3-3 per gli ospiti partendo con Provedel fra i pali, Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa, Guendouzi, Cataldi e Basic in mediana e tridente offensivo costituito da Isaksen, Dia e Zaccagni.

DIRETTA MILAN LAZIO, LE QUOTE

Le quote indicate da Snai per l’esito finale della diretta Milan Lazio sembrano propendere per il successo dei rossoneri. L’agenzia di scommesse sportive ha appunto deciso di pagare la vittoria dei lombardi a 1.55 ed il pareggio è il secondo risultato più probabile per questo match con il segno x quotato a 4.00. Gli ospiti dovranno darsi da fare per aggiudicarsi la posta in palio a giudicare dal 2 indicato a 5.50.