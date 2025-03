DIRETTA MILAN LAZIO (RISULTATO 0-0): CI PROVA ALEX JIMENEZ

La partita si accende subito con una grande occasione per Dia dopo appena tre minuti, ma Maignan si oppone con un intervento decisivo. Al 7’, Nuno Tavares supera Jimenez e mette un cross insidioso, deviato prima dal portiere e poi da Pavlovic, che sfiora l’autogol. Lazio vicina al vantaggio anche con Isaksen, mentre Musah rischia grosso perdendo palla su Dia, ma recupera con un intervento pulito. Al 20’, prima vera chance per il Milan con Jimenez, che entra in area ma conclude alto. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Marco Baroni torna immediatamente a San Siro per la diretta Milan Lazio, partita in realtà fondamentale soprattutto per il grande ex Sergio Conceicao, perché i rossoneri ospitano una rivale che li precede in classifica nell’inseguimento a un posto nella prossima Champions League e quindi questa potrebbe essere una delle ultime occasioni per credere davvero al quarto posto. Il Milan finora in casa ha ottenuto 24 punti, ma attenzione perché la Lazio ne ha invece conseguiti 22 in trasferta, per cui da questo punto di vista non è detto che il fattore campo lasci un segno così significativo.

La partita d’andata terminò con un divertente pareggio per 2-2 all’Olimpico ad agosto, ma molti ricordano quell’incontro per il celebre cooling break con Theo Hernandez e Rafael Leao dall’altra parte del campo rispetto al resto della squadra: uno dei primi segnali di un campionato in cui al Milan c’è stato finora ben poco di normale… MILAN (4-2-3-1): Maignan; A. Jimenez, Gabbia, S. Pavlovic, T. Hernandez; Y. Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; S. Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Marco Baroni (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN LAZIO: IN CAMPO PER LA PROSSIMA CHAMPIONS LEAGUE

Sicuramente è la partita di cartello oggi, domenica 2 marzo 2025: la diretta Milan Lazio, alle ore 20.45 a San Siro, metterà di fronte due formazioni che a questa Serie A chiedono la qualificazione per la prossima Champions League, anche se il cammino è ancora lungo, faticoso e pieno di ostacoli. Gli scontri diretti possono avere evidentemente un valore doppio, per il Milan si arriva dal recupero di giovedì contro il Bologna che ha portato ai rossoneri l’ennesima delusione e quindi non c’è scampo: per sperare ancora, serve solo vincere.

La diretta Milan Lazio vedrà invece i biancocelesti per la seconda volta consecutiva allo stadio Giuseppe Meazza: l’Inter ha eliminato Marco Baroni dalla Coppa Italia, ora si spera che contro il Diavolo possa andare meglio dopo gli ultimi due pareggi consecutivi in campionato, certamente positivo quello contro il Napoli ma decisamente meno quello successivo a Venezia. Insomma, per entrambe stasera saremo davanti a uno snodo molto significativo: chi saprà superare meglio la diretta Milan Lazio?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Dopo il recupero di giovedì sera a Bologna, Sergio Conceicao nelle probabili formazioni per la diretta Milan Lazio dovrebbe comunque cambiare pochissimo. Si segnala il possibile ritorno da titolare di Pulisic, che affiancherebbe Joao Felix e Leao alle spalle di Gimenez, con Musah che arretrerebbe nel cuore della mediana con Reijnders, ma in ballottaggio con Fofana. In difesa invece Thiaw e Tomori si giocano il posto al fianco di Pavlovic, con Jimenez e Hernandez terzini per completare il reparto davanti a Maignan.

Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 anche per la Lazio di Marco Baroni, con Noslin favorito su Pedro come prima punta in assenza di Castellanos e alle sue spalle il terzetto composto da Isaksen, Dia e Zaccagni da destra a sinistra. In mediana dovrebbero partire dall’inizio Guendouzi e Rovella, mentre davanti al portiere Provedel a destra Marusic è nettamente favorito su Lazzari e per il resto ecco Gila e l’ex Romagnoli come centrali e il terzino sinistro Nuno Tavares.

PRONOSTICO E QUOTE: DIAVOLO OK, MA…

Rossoneri favoriti ma nemmeno troppo nel pronostico sulla diretta Milan Lazio secondo le quote Snai. Infatti il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi abbiamo quote quasi identiche fra loro per il pareggio (3,55) e in caso di vittoria esterna della Lazio a San Siro (3,45).