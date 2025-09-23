Analisi della diretta Milan Lecce, presentazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Milan Lecce (risultato 1-0): salentini in dieci, espulso Siebert!

Avvio subito intenso per il Milan: dopo appena due minuti Siebert salva sulla linea il tentativo di Loftus-Cheek, liberato a porta quasi sguarnita dopo l’uscita di Fruchtl per anticipare Gimenez. Sul successivo corner di Bartesaghi, Nkunku rimette al centro per il colpo di testa del centravanti messicano che però termina fuori bersaglio. Al 7’ ancora pericolosi i rossoneri: Bartesaghi serve rasoterra Gimenez, che di prima spedisce a lato. Al 9’ un grave errore di Ndaba consente al Milan di liberare al tiro Rabiot, ma Fruchtl si oppone con un grande riflesso; sul corner successivo, Rabiot prolunga verso il secondo palo per l’ex Chelsea, che a porta vuota colpisce il legno. Al 18’ svolta del match: Siebert, inizialmente ammonito per la trattenuta su Nkunku lanciato a rete, viene espulso dopo il controllo al VAR. Due minuti più tardi il Milan passa in vantaggio: Rabiot apre per Bartesaghi, cross basso e Gimenez deve solo appoggiare in rete alle spalle di Fruchtl. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Milan Lecce, dove vedere la partita in streaming video e tv

La diretta Milan Lecce è il grande evento del primo giorno di questo turno infrasettimanale e per questo il suo inizio è previsto per le 21.00 a San Siro, allo stesso tempo poi la sfida sarà trasmessa gratuitamente anche da Mediaset che detiene i diritti sulla competizione e li trasmetterà sul suo canale di punta, Italia 1, canale 6 del digitale terrestre, ma anche in streaming su Mediaset Infinity.

Formazioni ufficiali, via!

Non stupisce certamente osservare che i precedenti della diretta Milan Lecce indichino una netta superiorità storica per i rossoneri contro gli ospiti pugliesi. In Coppa Italia i precedenti sono tre, con due vittorie per il Milan e un pareggio, ma parliamo di partite disputate fra il 1978 e il 1990. Globalmente contiamo 46 confronti, il Milan ne ha vinti ben ventinove, in più ci sono stati quindici pareggi e ciò significa che il Lecce ha vinto solamente due volte, 1-2 a San Siro il 19 ottobre 1997 e 1-0 a Lecce il 1° aprile 2006. Da allora ci sono state altre quindici partite, tutte in Serie A, con un bilancio di dieci vittorie per il Milan e cinque pareggi.

Infine, possiamo naturalmente ricordare che c’è un precedente recentissimo per la diretta Milan Lecce, dal momento che il 29 agosto è già andata in scena la partita d’andata di questo campionato, con vittoria esterna dei rossoneri al Via del Mare per 0-2 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. Stasera arriverà il bis o ci sarà un colpo a sorpresa? MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, S. Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, S. Ricci, Rabiot, Bartesaghi; S. Gimenez, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri LECCE (4-3-3): Fruchtl; D. Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba, M. Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Tete Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Milan Lecce, Di Francesco cerca la rivincita

A chiudere la giornata sportiva di oggi, 23 settembre 2025, sarà la diretta Milan Lecce valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che spettano ai rossoneri in quanto arrivati all’ottavo posto nella passata stagione, per la squadra di Milano il primo turno è stata una passeggiata e dopo il passo falso della prima giornata qualcosa è cambiato e sono arrivati tre successi, tutti con la porta inviolata, l’ultima uno 0-3 in casa dell’Udinese, avversario ostico soprattutto con le grandi del campionato.

Per i giallorossi invece fino ad adesso è stata una stagione difficile con tanti interrogativi e poche certezze come ha dimostrato l’ultima giornata dopo sono stati sconfitti 1-2 dal Cagliari in una rimonta chiusa al 90’ minuto dove la squadra pugliese ha mostrato numerosi limiti soprattutto nel riuscire a mantenere sempre alta l’attenzione.

Milan Lecce, probabili formazioni

Per Massimiliano Allegri la diretta Milan Lecce è una partita da vincere ma anche l’occasione per mettere in campo e vedere nuovi giocatori che in campionato non hanno ancora trovato spazio o ne hanno trovato poco ma che potrebbero avere un ruolo molto importante nella stagione del riscatto rossonero, il modulo resterà un 3-5-2 ma i titolari dovrebbero essere Maignan come portiere, De Winter, Gabbia e Tomori come difensori, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana e Athekame i centrocampisti, e gli attaccanti Gimenez e Nkunku.

Per Eusebio Di Francesco invece i cambi ci saranno ma in alcune zone di campo, la difesa, non saranno così numerosi per non rischiare di subire un’imbarcata, confermato il 4-3-3 tipico del tecnico con Falcone tra i pali, Danilo Viega, Tiago Gabriel, Gaspar e Ndaba in difesa, Kaba, Berisha e Kovac a centrocampo e in attacco Banda, Camarda e N’Dri.

Milan Lecce, quote e pronostico finale

È ovvio che per la diretta Milan Lecce la squadra di casa parta con il favore del pronostico per la rosa più forte su cui può contare, per lo stato di forma delle ultime tre partite e per il precedente in campionato dove sono usciti vincitori, questi fattori fanno sì che Sisal abbia fissato la vittoria dei rossoneri a 1.28. La vittoria giallorossa non è neanche considerata tanto che il valore assegnatogli è nettamente il più alto di tutti pari a 11.00, c’è poi il pareggio che si posiziona a metà ma che è comunque molto elevato e quindi improbabile visto che è dato a 5.50.