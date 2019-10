Diretta Milan Lecce/ Streaming video tv: prima rossonera per Pioli (Serie A)

Milan Lecce verrà diretta dal signor Fabrizio Pasqua, e si gioca alle ore 20:45 di domenica 20 ottobre come posticipo nell’ottava giornata della Serie A 2019-2020. Giornata importante in casa rossonera: fa il suo esordio ufficiale Stefano Pioli, l’allenatore che ha preso il posto di Marco Giampaolo (esonerato nonostante la vittoria sul campo del Genoa) e che dovrà sistemare una situazione delicata, con una classifica che non decolla e un attacco che fatica a segnare. Il Milan cerca di tornare in Champions League ma la verità è che davanti ha tante squadre che in questo momento appaiono superiori; bisognerà dunque valutare giornata per giornata, di certo la partita interna contro il Lecce va vinta perché i salentini, che pure sono riusciti ad assestare due colpi preziosi in trasferta, hanno già perso cinque delle sette gare giocate e sicuramente hanno molto meno della formazione di casa. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Milan Lecce, nell’attesa della quale possiamo iniziare a fare una valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questo posticipo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lecce sarà disponibile sulla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che potranno seguire questa partita sui canali dedicati oppure, in assenza di un televisore, attivando il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, utilizzando l’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

Come sarà la prima formazione di Pioli? In Milan Lecce il nuovo allenatore dovrebbe utilizzare il 4-3-3 tornando dunque al tridente. Fuori causa gli squalificati Calabria e Castillejo, potrebbe non trovare spazio Calhanoglu: il turco parte alle spalle di Kessie e Paquetà come mezzala, mentre nel tridente offensivo Suso e Rafael Leao sono favoriti per coprire le fasce a supporto di Piatek. Anche Rebic dovrebbe partire dalla panchina; Lucas Biglia dovrebbe invece giocare come regista, con Musacchio e Alessio Romagnoli centrali a protezione di Gigio Donnarumma e i due terzini che saranno Andrea Conti e Théo Hernandez. Liverani ha tutta la rosa a disposizione, e dunque il suo Lecce giocherà con il centrocampo a rombo: Majer il vertice basso, Marco Mancosu il trequartista che sarà alle spalle di Falco e Babacar, i favoriti per l’attacco (dunque solo panchina per l’ex Lapadula). A completare il centrocampo dovrebbero essere Imbula e Tabanelli; Rispoli e Calderoni presidieranno le corsie laterali, giocando su una linea difensiva che verrà completata da Rossettini e Lucioni che si disporranno davanti al portiere Gabriel, altro ex rossonero in campo questa sera.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente i rossoneri partono favoriti nel pronostico di Milan Lecce, come ci dicono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: vale 1,45 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica il successo interno. Il segno 2 regola l’eventualità della vittoria in trasferta, e in questo caso andreste a guadagnare una somma corrispondente a 7,00 volte la vostra puntata; con il pareggio, ipotesi per la quale dovrete scommettere sul segno X, la vincita ammonterebbe a 4,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



