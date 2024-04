DIRETTA/ Milan Lecce video streaming tv: una raffica di gol nelle ultime sfide (Serie A, 6 marzo 2024)

DIRETTA MILAN LECCE, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Milan Lecce vede scendere in campo due formazioni che noi ultimi 5 incontri hanno sempre dato spettacolo e gol a tutti tifosi. L’ago della bilancia vede in queste 5 sfide aver trionfato in due occasioni Milan mentre nelle tre rimanenti sono arrivati altrettanti pareggi. In queste 5 partite i gol sono stati veramente tanti: 19. La prima sfida che vi presenteremo è quella giocata il 20 ottobre 2019, terminata con il pareggio con il risultato di 2-2 grazie alla conclusione da fuori in extremis da parte di Calderoni.

Milan che riuscì a rifarsi nella sfida successiva trionfando in trasferta con il risultato di 1-4. La terza sfida è terminata ancora con un risultato di pareggio. Doppio vantaggio salentino e rimonta Milan grazie alle reti di Leao e Calabria. Successo rossonero nell’aprile 2023 fino al pareggio della gara di andata grazie alle reti in rimonta da parte di Sansone e Banda. (Marco Genduso)

MILAN LECCE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Lecce sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Milan Lecce sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

GIALLOROSSI IN TRASFERTA

La diretta Milan Lecce, in programma sabato 6 aprile alle ore 15:00, racconta della 31esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno una striscia aperta di quattro successi di fila in campionato contro Lazio, Empoli, Hellas Verona e Fiorentina. L’ultima sconfitta in campionato è datata 18 febbraio contro il Milan per 4-2 in trasferta.

Il Lecce è ancora imbattuto da quando Gotti siede sulla panchina giallorossa al posto di D’Aversa. I pugliesi hanno battuto 1-0 la Salernitana all’Arechi e pareggiato per 0-0 nella sfida casalinga contro la Roma di Daniele De Rossi. Il Lecce è in una posizione privilegiata rispetto a chi insegue la retrocessione, ma sono solo 4 i punti di vantaggio.

MILAN LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Milan Lecce vedono i padroni di casa schierarsi col 4-1-4-1. In porta Maignan, difesa a quattro con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Adli giocherà da centrocampista con Pulisic, Bennacer, Reijnders e Leao dietro a Jovic.

Il Lecce replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Falcone, pacchetto arretrato composto da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. In mediana il duo Blin-Ramadani con Almqvist, Piccolie Banda che agiranno da trequartisti dietro a Krstovic.

MILAN LECCE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Milan Lecce danno favorita la squadra di casa a 1.36. Secondo bet365, la X vale 4.75 mentre il 2 fisso è a 8.50.

