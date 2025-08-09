Diretta Milan Leeds streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei rossoneri (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA MILAN LEEDS (RISULTATO 1-0): TERRACCIANO SALVA SU PIROE!

Al 31’ Santiago Gimenez sblocca il match portando il Milan sull’1-0. Splendida azione corale: Chukwueze parte dal centrosinistra e serve Okafor, che appoggia per Estupiñan. Il terzino lascia scorrere il pallone con un velo intelligente per lo stesso Chukwueze, rapido nel raggiungere il fondo e crossare in area. Gimenez, puntuale, calcia di prima intenzione con il destro e insacca sotto la traversa. Al 39’ l’attaccante sfiora il raddoppio con un colpo di testa su corner battuto da Chukwueze, ma la palla finisce alta. Sul finire del primo tempo, Terracciano salva il risultato intervenendo in maniera decisiva su un tiro deviato di Piroe: riflesso fulmineo e respinta, con il portiere pronto a spazzare via il pallone prima dell’arrivo degli avversari. (agg. di Fabio Belli)

Calciomercato Milan news/ Hojlund, il Manchester United apre al prestito. Thiaw e Musah via (9 agosto 2025)

MILAN LEEDS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come ormai è abituale, sarà Dazn ad offrire la diretta Milan Leeds in tv, naturalmente si tratterà quindici una diretta streaming video disponibile anche sui televisori con connessione a Internet.

PRIMO TENTATIVO DI GIMENEZ PER I ROSSONERI

Al 3’ Gnonto confeziona un cross preciso sul secondo palo, ma James manca l’impatto per un soffio. Gli inglesi partono forte e all’8’ sfiorano il vantaggio proprio con la punta italiana, che davanti a Terracciano tenta un pallonetto senza però inquadrare la porta. Al 10’ ancora Gnonto protagonista: serve Stach, il cui sinistro supera il portiere rossonero ma si infrange sulla traversa, facendo tremare il Milan. Al 13’ occasione clamorosa per Okafor: salta bene un avversario al limite dell’area, ma poi esita troppo, rinunciando sia al tiro che al passaggio per Gimenez, e conclude con un destro impreciso da posizione defilata. Dopo un quarto d’ora di intensa pressione del Leeds, il Milan riesce a riorganizzarsi e a prendere il controllo del gioco. Il punteggio resta fermo sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

Calciomercato Milan News/ Tante cessioni in vista: e c'è pure un big!

COMINCIA L’AMICHEVOLE!

L’amichevole che sta per cominciare a Dublino ci consente un tuffo nel passato grazie alla diretta Milan Leeds, che vanta tre precedenti ufficiali nella storia. Il più nobile e più felice per i rossoneri è il più datato, cioè la finale della Coppa delle Coppe 1972-1973 che il Milan vinse per 1-0 ad Atene il 16 maggio 1973 grazie al gol segnato da Luciano Chiarugi su punizione dopo soli cinque minuti.

Milan e Leeds si ritrovarono nella fase a gironi della Champions League 2000-2001, in questo caso i ricordi sono meno piacevoli: sconfitta per 1-0 all’andata a Leeds il 19 settembre 2000 con il gol di Bowyer che forse molti ricorderanno come una papera di Nelson Dida e pareggio per 1-1 al ritorno a San Siro con i gol di Matteo per il vantaggio inglese e Serginho per il pareggio del Diavolo l’8 novembre 2000. Anche queste sfide distano però ormai la bellezza di un quarto di secolo, le ricordiamo ma adesso conta l’attualità della cronaca da Dublino per la diretta Milan Leeds! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Calciomercato Milan News/ Hojlund non esclude Vlahovic: doppio colpo di fuoco per i rossoneri (8 agosto 2025)

BELLA AMICHEVOLE A DUBLINO

Continuano gli appuntamenti internazionali per il nuovo Milan di Max Allegri, che infatti sarà di scena all’Aviva Stadium di Dublino alle ore 16.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 9 agosto 2025, per la diretta Milan Leeds, quindi un altro confronto con il calcio inglese in amichevole.

Dall’Oriente sicuramente sono arrivate buone notizie, perché il Milan ha lottato bene con l’Arsenal e poi si è concesso il lusso di battere il Liverpool, prima di concludere il viaggio intercontinentale con la goleada contro il Perth Glory, in una partita tuttavia ovviamente assai più semplice rispetto alle due precedenti.

Il morale sembra comunque alto, la campagna acquisti ha restituito fiducia e adesso è presente in gruppo anche Luka Modric, che ovviamente dovrà essere il faro del nuovo corso del Diavolo, sotto ogni punto di vista. Ecco allora un doppio appuntamento, oggi contro il Leeds e domani con il Chelsea, per fare le ultime prove generali prima del debutto in Coppa Italia.

Il Leeds ha vinto il campionato di seconda serie inglese nella scorsa stagione e quindi si presenterà da neopromossa in Premier League: ostacolo non impossibile ma comunque di buon livello per fare un ulteriore passo avanti nella preparazione, che ci ci dirà oggi la diretta Milan Leeds?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LEEDS

Ci potrebbero essere molti volti nuovi per Max Allegri nelle probabili formazioni per la diretta Milan Leeds, soprattutto a centrocampo. Il modulo è il 4-3-3 e davanti a Maignan si potrebbe vedere la difesa a quattro con Jimenez, Thiaw, Pavlovic ed Estupinan; completamente nuovo il terzetto di centrocampo, con Jashari, Ricci e il possibile esordio anche di Modric; nel tridente d’attacco rossonero potremmo invece vedere Saelemaekers, Gimenez come prima punta e Rafael Leao.

La risposta del Leeds e del suo allenatore Daniel Fare potrebbe invece prevedere un modulo 4-2-3-1, che disponiamo con questi possibili undici calciatori titolari dal primo minuto per gli inglesi: Darlow in porta; i difensori Byram, Bijol, Rodon e Bogle; nel cuore della mediana Ampadu e Gruev; in avanti un tocco azzurro, perché con Tanaka e Harrison sulla trequarti per il Leeds ci sarà anche Gnonto, a supporto del centravanti Nmecha.