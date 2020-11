Diretta/ Milan Lille (Europa League) streaming tv: rossoneri a punteggio pieno

DIRETTA MILAN LILLE: PER CONTINUARE LA STRISCIA POSITIVA…

Milan Lille, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Rossoneri chiamati a chiudere di fatto anticipatamente il discorso qualificazione. Oltre ad aver legittimato il primato in Serie A con la vittoria di Udine, la squadra di Pioli sta volando anche in Europa mantenendosi a punteggio pieno dopo i successi contro Celtic e Sparta Praga. Con gli scozzesi già indietro di cinque lunghezze, il Milan potrebbe di fatto chiudere anticipatamente il discorso qualificazione e ipotecare anche il primo posto con un successo contro i francesi. Che sono partiti benissimo anche in campionato in patria, nella Ligue 1 che li vedeva in testa fino all’ultima giornata. Poi il pareggio interno contro il Lione è costato a Lille 2 punti di distacco dal Paris Saint Germain, ma in ogni caso la formazione allenata da Christophe Galtier si sta confermando tra le big del campionato transalpino.

DIRETTA MILAN LILLE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Milan Lille sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LILLE

Le probabili formazioni di Milan Lille, sfida che andrà in scena presso lo stadio Meazza di Milano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Pioli con un 4-2-3-1: Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Castillejo, Diaz, Rebic; Leao. Gli ospiti guidati in panchina da Christophe Galtier schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Yazici, André, Sanches, Bamba; Ikone, Davidı.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Milan Lille grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1.75, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.75, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4.25 la posta scommessa.



