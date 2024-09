Appuntamento per intenditori quello a cui assisteremo nella diretta di Milan Liverpool Primavera, primo match della cavalcata targata “Europa” delle due squadre in questa Youth League, l’orario è stato fissato per oggi 17 settembre 2024 alle 14,30. I rossoneri saranno in grado di tenere testa ad una delle potenze del calcio giovanile? Difficile a dirsi, ma il dna europeo del Milan rimane tale anche se si stratta di giovani promesse. Servirà cominciare bene e non solo per il morale, il nuovo format della Youth League infatti non ammette errori nel girone unico, pena il turno preliminare per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Il Milan è una società che sta cercando di imporsi anche nelle giovanili, come testimonia il progetto Futuro seguendo le orme di Juventus e Atalanta, tra le tre però i rossoneri sono quelli più indietro e questo si traduce anche in una rosa non di primo pelo. Soprattutto quando di fronte abbiamo i Reds che invece sono da anni nell’elite del calcio giovanile, oltre che europeo.

DIRETTA MILAN LIVERPOOL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Similmente a quanto avviene per la Champions League, la Youth League sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Pertanto, per guardare in diretta la partita Milan-Liverpool Primavera sarà necessario avere l’abbonamento Sport di Sky. In alternativa, gli utenti più tecnologici potranno seguire la competizione tramite NowTv, che offre le stesse modalità di visione.

DIRETTA MILAN LIVERPOOL PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Milan Liverpool Primavera alle probabili formazioni del match, partendo dai padroni di casa: i diavoletti contano molto su Magni, difensore che fa dei lanci lunghi e precisi il suo marchio di fabbrica. Potremmo considerarlo un piccolo Bonucci. Cross che potrebbero essere sfruttati da Martinazzi come avveniva l’anno scorso per Camarda.

Passando invece agli inglesi, il Liverpool si presenta all’evento con Morrison. Talento e baby prodigio del calcio irlandese come dicono oltremanica. Il giocatore può svariare in ogni zona del campo dalla trequarti in su, ma è dietro la punta che si esprime al meglio delle sue potenzialità

MILAN LIVERPOOL PRIMAVERA: LE QUOTE

In ultima analisi osserviamo le quote della diretta di Milan Liverpool Primavera: i rossoneri partono in svantaggio per la Sisal e infatti il segno 1 è quotato a 2,8. Il segno X porterebbe una moltiplicazione di 2,5 sull’importo scommesso mentre la vittoria inglese è quotata 2.