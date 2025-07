Diretta Milan Liverpool streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra rossoneri e Reds a Hong Kong.

DIRETTA MILAN LIVERPOOL: ALTRA SFIDA DI CARTELLO PER ALLEGRI!

La diretta Milan Liverpool rappresenta la seconda partita dei rossoneri nella tournée asiatica: da Singapore a Hong Kong per un altro match di lusso che va in scena alle ore 14:30 (italiane) di sabato 26 luglio, un’occasione per Massimiliano Allegri di riscattare la sconfitta maturata contro l’Arsenal.

Naturalmente si tratta di amichevoli per quanto prestigiose, il risultato conta relativamente ma perdere non piace a nessuno, dunque è chiaro che il Milan proverà a fare un altro tipo di match rispetto a quello di mercoledì, consapevole comunque di non avere ancora la squadra che idealmente dovrà iniziare la stagione con la Coppa Italia.

Il Liverpool rappresenta una delle avversarie più nobili e toste ancora oggi, campione d’Inghilterra in carica ma anche squassato, purtroppo, dalla tragica morte di Diogo Jota avvenuta in un incidente stradale all’inizio di luglio; da vedere come i Reds saranno emotivamente in campo.

Al netto di questo la diretta Milan Liverpool è tutta da seguire, siamo in regime di calcio estivo ma le indicazioni che arriveranno dal campo sono già importanti, a tale proposito possiamo parlare di come Allegri intenderà disporre i rossoneri sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA MILAN LIVERPOOL

Nessuna messa in onda della diretta Milan Liverpool sulla nostra tv, ma la partita dovrebbe essere garantita da DAZN – quindi in diretta streaming video – per tutti i suoi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL

Nella diretta Milan Liverpool potremmo vedere i rossoneri schierati in un modo molto simile a quello con cui hanno iniziato contro l’Arsenal: la rosa è ancora incompleta, Modric arriverà solo ad agosto e bisogna anche valutare la condizione di Maignan, andato in tribuna mercoledì. Con la conferma di questa scelta giocherebbe forse il giovane Torriani, che si è distinto con una bella parata su Merino; in difesa Gabbia potrebbe avere una maglia da titolare, a centrocampo invece a scalpitare è soprattutto Bondo ma la cosa più interessante potrebbe essere il cambio di modulo, perché Allegri potrebbe passare al 4-2-3-1.

Resta da capire il nodo legato all’attaccante, ancora in assenza di Santiago Gimenez: contro l’Arsenal ha giocato Rafael Leao ma difficilmente il portoghese avrà un futuro in quel ruolo, più facile che oggi il Milan si affidi a uno tra Lorenzo Colombo e Okafor aspettando i rinforzi giusti, allo stesso modo sulle corsie laterali perché a sinistra Bartesaghi è stato chiamato agli straordinari e anche oggi potrebbe essere schierato titolare. Con il 4-2-3-1 Pulisic tornerebbe a fare l’esterno a sinistra e bisognerebbe capire il reale utilizzo di Samuele Ricci che forse in una cerniera a due soffre maggiormente, tutte domande cui Allegri dovrà trovare risposta.