Diretta/ Milan Liverpool, streaming video tv: super test (amichevole)

DIRETTA MILAN LIVERPOOL: SFIDA DA CHAMPIONS!

La diretta Milan Liverpool, in programma alle ore 16.30 di venerdì 16 dicembre 2022 presso l’Al Maktoum Stadium di Dubai, sarà un test amichevole. Un match importante per Stefano Pioli per testare la condizione fisica dei suoi ragazzi, reduci da un periodo di riposo e rientrati a lavorare in vista della ripartenza del campionato di Serie A.

Una chance per diversi calciatori che fanno parte della rosa di Stefano Pioli: pensiamo a De Ketelaere, fin qui un flop di mercato. Spazio a molte seconde linee da entrambe le parti, anche perché alcuni calciatori sono appena rientrati dal Qatar o devono ancora farlo, è il caso di Theo Hernandez.

MILAN LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

Milan Liverpool sarà in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN (in abbonamento), la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Milan Liverpool al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione rossonera, in campo con il consueto 4-2-3-1: Tatarusanu, Kalulu, Tomori, Gabbia, Ballo Tourè, Tonali, Bennacer, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi. Passiamo adesso ai Reds, Klopp punta sul collaudato 4-3-3: Kelleher, Milner, Matip, Gomez, Robertson, Elliot, Bajcetic, Thiago Alcantara, Salah, Firmino, Carvalho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Milan Liverpool vedono favorita la formazione allenata da Jurgen Klopp. Andiamo a scoprire i numeri dell’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria del Liverpool è a 1,76, il pareggio è a 3.85, mentre il successo del Milan paga 3,95 volte la posta. Si profila una gara ricca di reti secondo i bookmakers: Over 2,5 a 1,52 e Under 2,5 a 2,35. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,48 e 2,45.

