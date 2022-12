Diretta Milan Lumezzane/ Streaming video tv: la prima amichevole invernale

DIRETTA MILAN LUMEZZANE: AMICHEVOLE PRE-CAMPIONATO

Milan Lumezzane, in diretta alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, giovedì 8 dicembre 2022 presso il centro sportivo di Milanello a Carnago, è la partita amichevole che apre gli impegni dei rossoneri di Stefano Pioli in questo anomalo dicembre in cui l’attività dei club è naturalmente ferma per dare spazio ai Mondiali 2022. Per rompere il ghiaccio, ecco il match contro i bresciani del Lumezzane, ideale per ritrovare il ritmo in vista di successive amichevoli più blasonate e naturalmente soprattutto verso la ripresa del campionato.

Il Milan ha chiuso la prima parte della stagione con una vittoria francamente molto fortunosa contro la Fiorentina e ricomincerà a gennaio con la trasferta sul campo della Salernitana, naturalmente non saranno ammessi errori se il Diavolo vorrà difendere lo scudetto che porta sul petto, tenuto conto del ritmo straordinario tenuto dal Napoli fino a questo momento. Ecco perché queste settimane di preparazione saranno fondamentali e di conseguenza c’è curiosità anche attorno al risultato di questa prima amichevole che spezza il digiuno di impegni dei campioni d’Italia: che cosa ci dirà quindi la diretta di Milan Lumezzane?

MILAN LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lumezzane sarà trasmessa da Milan TV, il canale tematico rossonero presente nell’offerta di DAZN: agli abbonati basterà scaricare l’app su smart tv, registrarsi e accedere al contenuto, oppure anche nel bouquet Sky ad un costo aggiuntivo di 10,70€ al mese, oltre che su Amazon Prime Video: in questo caso, al termine del periodo gratuito di 14 giorni, bisognerà pagare un corrispettivo di 3,99€ al mese. Su DAZN e AmazonPrime Video sarà naturalmente più correttamente una diretta streaming video di Milan Lumezzane.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LUMEZZANE

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Milan Lumezzane. Stefano Pioli dovrà naturalmente proporre una formazione anomala, considerato il buon numero di suoi giocatori che sono attualmente impegnati ai Mondiali. Fermo restando il modulo 4-2-3-1, ecco che in porta ci sarà Tatarusanu e questa a dire il vero non è una novità in questo periodo; in difesa ecco Thiaw come terzino destro, mentre Gabbia affiancherà Tomori come centrale, dal momento che Kalulu si allargherà a sinistra.

A centrocampo potrebbe esserci una coppia tutta italiana, perché crescono le quotazioni del tandem Tonali-Pobega; il reparto offensivo invece comincerà con un bel terzetto sulla trequarti, formato da Messias a destra, Brahim Diaz in posizione centrale e Rebic a sinistra, tutti alle spalle del centravanti Origi, dal momento che Rafael Leao e Giroud naturalmente sono tra gli assenti di spicco per i Mondiali in casa Milan, al pari di Theo Hernandez.

