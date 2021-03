Diretta/ Milan Manchester United (Europa League) streaming video Tv8: sfida stellare

DIRETTA MILAN MANCHESTER UNITED: PIOLI TRANQULLO, È CONVINTO DI FARCELA!

: Milan Manchester United, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sfida stellare e sicuramente match più interessante nel quadro del ritorno degli ottavi della competizione. Qualificazione più che mai in bilico visto che nell’andata a Old Trafford il Milan grazie a Kjaer, nel recupero, è riuscito a recuperare il gol di Diallo e a prendersi un piccolo vantaggio in vista della sfida a San Siro. Il Manchester United vuole però superare questo scoglio per dimostrare di essere tra le favorite per alzare al cielo questa Europa League. In Premier League dopo l’importantissima vittoria nel derby contro il City comunque lanciato verso la conquista del titolo è arrivata un’altra vittoria contro l’ambizioso West Ham, che ha portato lo United in pole position per la conquista del secondo posto in classifica. Il Milan in Serie A è reduce invece da un passo falso contro il Napoli che ha probabilmente chiuso la corsa verso lo Scudetto, c’è da salvare la qualificazione in Champions che può essere comunque perseguita anche attraverso la corsa in Europa League.

MILAN MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV8: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Manchester United sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Tv8 e sul satellite sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della sfida tra Molde e Granada presso l’Aker Stadion. I padroni di casa allenati da Erling Moe scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Meïte, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Krunić; Rebić. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Diego Martinez con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; D. James, B. Fernandes; Rashford; Cavani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Milan e Manchester United, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.15 volte la posta scommessa.

